Sacha Meunier restera à Hombourg: "Je peux enfin jouer mon jeu"

Avec une formation professionnelle dans des clubs de l’élite tels que l’AS Eupen, KRC Genk, Mouscron ou plus récemment à Tongres, le jeune habitant d’Aubel s’était lancé le défi de rejoindre le niveau provincial et la formation hombourgeoise, où évolue son frère aîné Dorian, pour sa première saison en équipe senior. "La priorité, ce sont mes études en diététique. Le foot est devenu secondaire et c’était donc le moment de rejoindre mon frère à Hombourg, en P1. Bien sûr, je vais continuer à me donner à fond, mais je n’envisage plus de faire une carrière", précise-t-il encore.

L’équipe d’Hombourg est sur les bons rails pour acter son maintien au sein de l’élite provinciale et ce regain de forme de l’équipe ainsi que celui de la pépite hombourgeoise coïncide avec l’arrivée du nouveau coach, Romain Cerfontaine envers lequel il se montre élogieux. "On était dans une spirale négative et sa nomination à la tête de l’équipe est tombée à pic. J’avais annoncé que je ne resterai pas. Je me plais vraiment bien avec ce groupe mais je voulais retrouver une formation dans laquelle on joue au foot. Ce n’est pas une coïncidence si les choses ont changé depuis l’arrivée de Romain. Avant, je ne savais pas ce que je devais faire, mais avec lui tout est clair. Tactiquement, il est très fort. Je peux enfin jouer mon jeu et on ne calcule plus, on se donne et on joue au football. Romain est notre sauveur cette saison et je peux désormais dire que mon avenir s’écrira en Orange et Bleu" annonce Sacha Meunier, qui sera donc bel et bien encore à Hombourg la saison prochaine…