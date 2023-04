Évolution du score: 10e: 17-22, 20e: 25-46 (8-24), 30e: 38-59 (13-13), 40e: 53-73 (15-14).

RBC PEPINSTER: Colson 2, Van Bladel 5, Vanaubel 18, Milanovic 8, Leemans 6, Bourlioux 9, Scholtis 3, Schoonbroodt 2.

En encaissant 46 points en vingt minutes, les Pepines sont passées à côté de leur prestation défensive en première mi-temps. "La saison devient longue pour toutes les filles, c’est difficile pour les organismes comme pour le mental", relève le coach Yves Leemans. "Il faut encore se farcir un déplacement à Ciney, second, puis on en aura fini. Et moi, je pourrai retourner à ma retraite…"

C’était la dernière prestation à domicile avec Pepinster de Milanovic (qui recommençait pour l’occasion) et de Colson, toutes deux ont été fêtées.

Mosa Angleur 71 – Herve-Battice 77

Évolution du score: 10e: 19-19, 20e: 32-42 (13-23), 30e: 50-64 (18-22), 40e: 71-77 (21-13).

HERVE-BATTICE: Collignon 0, Borlée 10, Henrard 18, Poussard 12, Lizin 2, Henry 3, Cosentino 8, Antoine 14, Bonvoisin 10.

Début de match équilibré entre deux formations qui se connaissent bien. Angleur réalise le premier break et file à 19-12 (7e), ce qui oblige le coach herbager à revoir ses plans défensifs. Augmentant son intensité, Herve-Battice recolle au score à la fin du premier acte grâce à Bonvoisin. Le deuxième quart-temps voit les visiteuses développer leur meilleur basket malgré la sortie pour entorse de Céline Henry. Le trio Poussart-Borlée-Henrard donne le tournis au Mosa. La reprise est du même acabit. L’écart monte rapidement à 20 points avant un relâchement inexplicable mais sans frais.

"J’avais insisté avant le match sur l’implication offensive individuelle, le message a été reçu puisque j’ai cinq filles dans les doubles chiffres", apprécie Alain Denoël. "Par contre, je ne m’explique toujours pas notre apathie défensive à certains moments du match. C’est comme si on n’avait pas envie de mouiller le maillot alors que lorsqu’on joue avec la bonne intensité et mentalité, on peut vraiment être bon."