Buts: Saei (0-1, 44e), N. Ouali (0-2, 60e), El Fezzaoui (0-3, 78e), Saei (0-4 puis 0-5, 82e et 91e).

"Il n’y avait pas d’arbitre, j’ai donc dû prendre le sifflet. Mes joueurs ont très bien débuté la rencontre, mais ils ont baissé les bras après l’ouverture du score dolhaintoise", raconte le coach d’Olne B Steven Singleton.

"J’ai retrouvé des joueurs concentrés et concernés. Nos derniers résultats étaient très décevants, mais j’ai aimé la réaction de mes gars sur le terrain", se réjouit le Dolhaintois Alex Sacré.

Hombourg B 3 – Welkenraedt B 1

Buts: Martin (1-0, 25e), Denoël (2-0, 43e), Close (2-1, 52e), Beuken (3-1, 72e).

"On s’est laissé endormir. Mon noyau change perpétuellement et il est difficile de trouver les automatismes. Avec un peu plus de stabilité, on pourrait encore faire mieux", explique Fred Gutkin, le technicien hombourgeois.

"On a bien géré notre entame de match puis il y a eu un peu de flottement à partir de la 25e. On a bien redémarré après la pause, et on a fait douter les Hombourgeois", analyse Geoffrey Marette (T1 Welkenraedt B).

Soiron 2 – Trois-Frontières B 1

Buts: Hartmann (0-1, 50e), Piedboeuf (1-1 puis 2-1, 65e et 75e).

"Huit de mes joueurs étaient absents, mais leurs remplaçants ont fait le job. Les deux équipes ont produit du beau football, c’était très agréable", confie le Soironais Christophe Romain.

"On a loupé quelques occasions franches, un match nul aurait été plus logique. Mon groupe était loin d’être au complet aujourd’hui, on a fait avec les moyens du bord", résume le Frontalier Diamant Halili.

Battice B 1 – FC Eupen B 3

Buts: Vroomen (0-1, 52e), Nsumbu (0-2, 67e), Lejeune (1-2, 69e), Malmendier (1-3, 91e).

"Une prestation étincelante de mes joueurs, mais le brin de réussite était dans le camp eupenois. Je suis très satisfait malgré la défaite", souligne Clément Weber, l’entraîneur de Battice B.

"C’était un très bon match de P4 sur un très beau terrain. La partie était équilibrée en 1re mi-temps, on a su se montrer patients et faire la différence après la pause. Encore deux victoires et nous serons champions", se félicite l’Eupenois Andy Malmendier.

Cornesse B 2 – CS Verviers B 0

Buts: Courdier (1-0, 10e), Gristina (2-0, 90e).

"Nous étions bien organisés, face à une très belle équipe verviétoise. Mes gars ont fait preuve de combativité, cette victoire est méritée", se réjouit le Cornésien Raph Van Acker.

"Ce fut un bon match de milieu de classement. Nous étions plus dangereux, mais nos adversaires ont été plus efficaces. Je tiens à féliciter l’arbitre, il a fait une très belle rencontre", relate Hassan Bouassem, le coach intérimaire du CS Verviers B.

Lambermont B 0 – Charneux 5 (forfait)

"Plusieurs joueurs rejoignaient la P3 qui luttait pour son maintien ce dimanche. Nous n’étions donc pas assez. Dommage, car nous étions dans une bonne spirale", explique le tacticien lambermontois Patrick Kosters.

Soumagne B 0 – Stembert 5 (forfait)

Une semaine après la débâcle subie au FC Eupen (16-0), Soumagne B a cette fois déclaré forfait. "Seuls six joueurs répondaient à l’appel pour cette rencontre. Il est temps que cette saison se termine", regrette le coach soumagnard Serge Desmit.