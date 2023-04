"Nous aurions pu remporter ce match, lâchait Michaël Weynand, le coach d’Elsenborn. En 1re période, Tom Mackels a loupé un penalty et nous avons encore eu deux belles possibilités après la pause."

"Le match compliqué auquel je m’attendais, répondait Tommy Chiragarhula, le T1 saint-vithois. Chez lui, Elsenborn ne perd aucun derby. Restons calmes, on perd deux points ce weekend mais les autres candidats aux titres ne feront pas non plus le carton plein jusqu’à la fin."

Lambermont 2 – Xhoffraix 1

Buts: Moukrime (1-0, 35e), Li. Giet sur pen. (1-1, 81e), Volpe (2-1, 90e+3)

"Nous étions solides dès le début, il y avait peu d’occasion mais on profite d’un long ballon et de la vitesse de nos ailiers pour faire 1-0, racontait Quentin Demollin, le tacticien lambermontois. On offre un penalty suite à une mésentente mais un coup-franc de Letiexhe, effleuré par Volpe, nous donne la victoire."

"On a eu les occasions pour gagner mais Lambermont voulait les trois points et c’est tombé de leur côté", résumait Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain.

Elsaute B 5 – Cornesse 1

Buts: Tergui (1-0, 10e), Lefort (2-0, 20e), Gutkin (3-0, 48e), Wirtzfeld (4-0, 55e), Schreurs (5-0, 70e), Davin sur pen. (5-1, 80e)

"Très solides de la 1re à la dernière minute, nous avons rendu ce match facile, résumait Dejan Botic, le coach elsautois. On va viser la 3e place qui serait une belle récompense."

"Je n’ai pas reconnu mon équipe, on a donné le bâton pour se faire battre", regrettait Jonathan Félix, le technicien cornésien.

Goé 3 – Lontzen 2

Buts: Preis (0-1, 26e), Antonio csc (1-1, 62e), Schmitz sur pen. (1-2, 68e), Bodson (2-2, 90e+1 et 3-2, 90e+3)

"Il y avait trop peu d’envie, j’ai dû me fâcher et opérer deux changements à la pause, racontait Thierry Polis, le T1 goétois. Leur gardien a sorti de nombreux arrêts, dont un sur un penalty de Heggen puis Bodson, monté en ligne en fin de match, a arraché cette victoire très importante."

"On perd bêtement ce match à cause d’un manque de concentration", estimait l’adjoint de Lontzen, Björn Cormann.

Honsfeld 2 – Sart B 1

Buts: Da. Henkes (1-0, 17e et 2-0, 79e), Stolsem (2-1, 89e)

"Après une bonne demi-heure, durant laquelle on aurait pu faire 2-0, on a perdu le fil offensivement, expliquait Pascal Jost, le coach du HSV. On continue à faire du bon boulot défensif puis on profite d’une erreur sartoise pour faire 2-0. Heureusement, car on fait également un cadeau en fin de match."

" Je suis satisfait du groupe, nous avons rivalisé avec les leaders, positivait Bruno Herman, le T1 sartois. S ans de grosses erreurs défensives, cela aurait pu être un bon 0-0."

Walhorn 1 – Butgenbach 1

Buts: Urbain (0-1, 28e), Klöcker (1-1, 90e+1)

"Nous les avons mis sous pression après la pause, ils auraient pu faire 0-2 en contre mais on égalise méritoirement sur le fin", notait Stefano Francini, le T1 de Walhorn.

"On concède un bête but en fin de match mais on assure notre présence au tour final", lâchait Ludek Mach, l’entraîneur de Butgenbach.

SRU Verviers 1 – Spa 5

Buts: Gagban (0-1, 7e), Erkens (1-1, 27e), Chanson (1-2, 30e), Brundseaux (1-3, 32e), Chanson (1-4, 56e), Parotte (1-5, 86e)

"On a eu autant d’occasions qu’eux mais on ne marque pas, regrettait Serge Kessel, le mentor du Skill. Pas besoin d’être Einstein pour comprendre qu’on doit gagner les deux derniers matches et espérer que les autres ne gagnent rien."

"Je m’attendais à une rébellion des Verviétois mais elle n’est jamais arrivée, notait Steve Paquay, le coach spadois. C’est une victoire sans discussion."