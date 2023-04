Buts: Ajdarpasic (1-0, 24e), Özdemir (2-0, 61e), Bougnet csc (3-0, 75e), Azzouzi sur pen. (4-0, 80e)

Carte rouge à Melen B: Straenen (55e, directe)

"De tout le match, je pense que Melen n’a pas une frappe au goal mais on a mis du temps à pousser les balles au fond du but" analyse de défenseur des Canaris Gauthier Bragard dont l’équipe continue de préparer sereinement le tour final.

Warsage B 2 - Ent. Pepine 3

Buts: Lenaerts (1-0, 8e), Fassin (1-1, 23e), J. Diefels (1-2, 35e), Gijsens (2-2, 64e), T. Diefels (2-3, 80e)

Carte rouge à l’Entente Pepine: J. Diefels (89e, 2 j.)

"C’est une victoire méritée qui fait plaisir dans cette fin de saison où on n’a plus rien à jouer" commente le mentor pepin Yves Voos.

Bolland 0 – Harzé 1

But: Lognoul (0-1, 58e)

Alors qu’il tenait le nul face à Harzé à la pause, Bolland a perdu son gardien Florent Closset, blessé à l’arcade. "C’est le jeune Hugo Lehane, qui est un joueur de champ de la P4, qui pris sa place. C’est le tournant du match car même si Hugo a fait de son mieux et que personne ne lui en veut, on aurait probablement tenu le zéro avec notre gardien tout le match." explique l’entraîneur Antoine Wilkin non sans une pensée pour son joueur Vincent Bastings. "Son papa est décédé ce dimanche. C’est un choc pour toute l’équipe. Il venait nous voir à presque tous les matchs."

EJ Fléron 2 - La Minerie B 0

Buts: Paquay (1-0, 3e), Tshite (2-0, 70e)

"On a réussi à contenir leurs offensives tout en proposant quelque chose offensivement. Il n’a finalement pas manqué grand-chose, comme souvent" estime le T1 minier Francesco Dell’Aquila.