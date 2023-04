Buts: Blondiaux (0-1, 20e), Benaets (0-2, 32e), Cordonnier (1-2, 39e), Legrand (2-2, 77e), Roland (3-2, 85e)

"Avec plus de lucidité en zone de conclusion, on pouvait déjà mener à la pause", estime le T1 tripotain Greg Rondeux. "Grâce à cette victoire, on se retrouve en tête de la 3e tranche. Nous dédions cette victoire à Steve (Renard) décédé la semaine passée."

"Ce match doit être plié à la pause", peste le coach heusytois Jessy Dionisio. "Puis Heusy s’est une nouvelle fois vu trop beau. Et au bout du compte, la victoire de trois-Ponts ne souffre d’aucune discussion."

Hautes Fagnes 0 – Sart 1

But: Gillet (0-1, 19e)

"Le nul aurait été plus logique", pense le mentor fagnard Greg Hendrixk. "Mon gardien n’a eu qu’un arrêt à faire et le but tombe un peu par hasard. J’apprécie la très bonne réaction de mon groupe."

"Après une bonne première mi-temps, on a vécu une seconde assez compliquée, comme celle de la semaine passée contre Waimes", regrette le technicien sartois Rudy Siebenbour.

RCS Verviers 2 – Waimes Faymonville 4

Buts: Demirkazan (0-1, 7e), Doucene (0-2, 34e), Boulmalf (1-2, 37e ; 2-2, 40e), Demirkazan sur pen (2-3, 42e), Nagui (2-4, 86e)

Carte rouge à Verviers: Zteyat (11e, directe)

Réduits à dix après seulement onze minutes de jeu, les Verviétois ont vécu un dimanche bien compliqué.

Du côté waimerais, malgré une belle victoire, c’est la culbute en P3.

"C’est en effet un succès pour rien", confie l’entraîneur Jean-Claude Sonnet. "On voulait absolument avoir cette finale (contre Emmels) chez nous la semaine prochaine. Durant nonante minutes, on a tout donner pour. Malheureusement, il n’en sera rien."

Franchimont 4 – Welkenraedt 2

Buts: Demoulin (1-0, 22e), Simonis (2-0, 28e), Plom (2-1, 59e), Dohm (2-2, 64e), Theysgens (3-2, 75e), Bielen (4-2, 90e)

"En seconde période, on est complètement resté dans le vestiaire", lâche le tacticien des 600 Olivier Laffineur. "Ils ont même une balle de 2-3. Et au bout du compte, on peut dire que c’est un match qui tourne bien pour nous."

"À l’image de notre saison", enchaîne le mentor welkenraedtois. "Quand tu ne mets pas tes occasions quatre étoiles, tu ne saurais pas gagner un match. C’est dommage car l’équipe méritait mieux."

Weywertz 5 – Trois-Frontières 0

Buts: Hanf (1-0, 25e), Elsen (2-0, 35e), Hanf (3-0, 44e ; 4-0, 45e), Dorr csc (5-0, 60e)

"Il faut être honnête et lucide et admettre que ce match tourne bien pour nous", explique le coach de Weywertz Benjamin De Vuyst. "Dans les vingt premières minutes, ils touchent le poteau puis l’équerre. De notre côté, on a eu du mal à s’adapter à leur jeu mobile."

"Si on met ces deux buts-là ? Ce sont 15 à 20 centimètres qui font la différence. Et sur les buts encaissés, il nous manque aussi ces fameux centimètres pour contrer l’adversaire. Alors que score était de 5-0, les joueurs de Weywertz continuaient à presser pour empêcher les passes vers l’avant. C’est tout ça qui explique notre match", dixit l’entraîneur de Trois-Frontières Fabrice Burdziak.

Emmels 5 – La Calamine B 0

Buts: Kockelmann sur pen (1-0, 4e), Aksu (2-0, 30e), Kockelmann (3-0, 73e), Gaillard (4-0, 75e), Gollac (5-0, 77e)

"Je dois féliciter tout le noyau pour cette très bonne prestation", déclare le technicien d’Emmels Éric Richter. "Alors que pendant la semaine, ça avait été n’importe quoi, on livre un match presque parfait. C’est tout le paradoxe du football."

"En début de partie, on n’était vraiment pas bien en place et on concède un penalty après seulement trois minutes", regrette son homologue Mike Hendrixk. "On n’était pas bien dans les duels, dans les consignes, et on manquait cruellement d’envie."

Rocherath 0 – Amblève 0

"Après une première période où les deux équipes ne se livraient pas, la rencontre s’est un peu débridée et on a eu deux très belles occasions par Goenen", note le T1 amelois Robin Demarteau.

Suite ce nul blanc, Rocherath voit Sart repasser à la seconde place.