"On a pris l’eau ! Nous n’avons malheureusement pas converti nos occasions en première période, mais Battice était largement supérieur", résume le technicien olnois Christophe Legros.

Dans le camp batticien, le joueur-entraîneur Benjamin Marechal était ravi. "On a déroulé tout simplement. Nous étions supérieurs à tous niveaux."

Aubel B 0 – Saive 2

Buts: Rasposo (0-1, 15e), Fick csc (0-2, 18e).

Carte rouge à Aubel B: Baumans (89e 2 c. j.).

"Le premier but résulte d’une erreur dans notre milieu de terrain et le second est un autobut. Hormis cela, nous avons bien joué. Malheureusement, on ne marque pas", raconte le coach aubelois David Malta.

Herve 1 – Tilleur 1

Buts: Falcione (0-1, 16e), Closset (1-1, 63e).

"Le partage est le minimum que Herve devait prendre aujourd’hui. On a bien joué. Tilleur a une belle équipe, mais on aurait pu l’emporter", souligne le gardien réserviste du jour Quentin Simonis.

Étoile Dalhem 1 – Rechain 7

Buts: G. Crits (0-1, 30e), Maria (1-1, 50e), Rbib (1-2, 53e), Smets (1-3, 57e), G. Crits (1-4, 66e), Guyot (1-5, 79e), G. Crits sur pen (1-6, 82e ; 1-7, 88e).

"On les a tués avec le 1-2 et le 1-3 coup sur coup. En plus de cela, j’avais un Greg Crits"on fire" !

J’aurais vraiment pris du plaisir avec ce groupe cette saison ! Je les félicite tous", savoure le T1 rechaintois Marc Ansion.

Oupeye 1 – Espoir Minerois 2

Buts: Reale (0-1, 22e), Renard (1-1, 45e), Piccoli (1-2, 77e).

"On s’est rendu la tâche compliquée. On devait tuer le match avant la pause. On s’en sort grâce à notre état d’esprit", explique l’entraîneur minerois Gino Piol.

Warsage 4 – MCS Liège 0

Buts: Nelissen (1-0, 12e), Lindemann sur pen (2-0, 19e), Nelissen (3-0, 60e), Porrovecchio (4-0, 68e).

"L’adversaire s’est présenté à onze, puis a commencé à dix parce qu’un était suspendu. On a fait le travail, mais on aurait dû faire mieux", admet le tacticien warsagien Vivien Forthomme.