Les enseignements en basket-ball verviétois: Ensival mérite de se sauver en R2

1. Trop tôt Pepinster accroche la 5e place après une nouvelle victoire au détriment d’un adversaire (Willebroek) sur lequel il revient au général. "On réalise un bien meilleur second tour que le premier", se réjouit le coach Pascal Horrion qui voit son équipe "jouer plus intelligemment en mettant le ballon là où cela fait mal à l’adversaire". Autre motif de se réjouir, le retour des blessés à nouveau prêts à tenir leur rôle dans un groupe qui retrouve de multiples solutions dans ses rotations. Le championnat se terminera peut-être trop tôt pour des Pepins qui montent en puissance. À confirmer néanmoins lors des quatre dernières prestations – dont trois déplacements – face à de solides adversaires comme Woluwe, Comblain ou Sprimont…