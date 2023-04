Le champion Elsaute vu par Tony Niro (Aubel), Romain Cerfontaine (Hombourg), Selatine Deniz (Malmedy) et Vincent Heins (Ster)

Le club vert et blanc a ensuite dignement fêté son sacre ( photos ici – vidéos ici).

Dans l’arrondissement de verviétois, les autres clubs de P1 ont salué le travail réalisé par le club étoilé, qui évoluera en D3 ACFF lors de la saison 2023-2024.

Voici ce qu’on dit du sacre à Aubel, Hombourg, Ster-Francorchamps et Malmundaria.

Tony Niro: "Aubel doit prendre exemple sur Elsaute"

Tony Niro, le T1 d’Aubel (7e), salue le sacre elsautois. "Leur titre ne me surprend pas: c’était l’équipe la mieux armée pour émerger cette saison et elle compte en ses rangs le meilleur joueur de la série à mes yeux: Brandon Deville. Bravo au staff d’avoir su gérer ce groupe de qualité. Ce que j’apprécie, c’est de voir que c’est un club formateur, et qui mise sur ses jeunes, qui est champion. Ils ont été plus réguliers que leurs concurrents. Pour la D3 ACFF, ils ont recruté ce qu’il fallait: quelques éléments pour avoir plus de répondant dans l’impact et l’aspect athlétique de l’échelon supérieur. Je leur souhaite le meilleur et j’espère les retrouver en nationale avec Aubel. Elsaute est un club que l’on doit prendre en exemple" conclut-il.

Romain Cerfontaine: "Elsaute, c’est l’une des meilleures écoles de jeunes de la région"

Ancien formateur à Elsaute, l’actuel entraîneur de Hombourg (10e) Romain Cerfontaine souligne le travail réalisé au sein du club étoilé. "Ils ont un bon staff et une école de jeunes qui est l’une des plus performantes de la région. C’est aussi un club où il y a encore beaucoup de bénévoles et c’est à souligner. Je suis heureux pour Elsaute, club par lequel je suis passé et où j’ai vu plusieurs générations grandir. Le titre de ce week-end, c’est la preuve qu’en faisant du bon travail avec les jeunes on peut y arriver sans trop dépenser. Leur montée, c’est du positif pour toute la région. Ils ont des joueurs qui ont le niveau de la nationale dans toutes les lignes, avec à leurs côtés des joueurs qui ont faim. Ce mélange a permis à Elsaute de faire la différence !"

Selatine Deniz: "Boris et Bryan ont fait un super travail"

Selatine Deniz, coach de Malmundaria (3e), estime que "c’est souvent sur les matches importants et la régularité que l’on voit le futur champion…" Et d’ajouter: "Je connais très bien Boris Dome et Bryan Vanaudel qui ont fait un super travail. Le sacre d’Elsaute est amplement mérité et ne me surprend pas, même s’ils ont eu quelques difficultés au début. Ce groupe est resté stable, avec de la qualité, des jeunes et l’apport d’un Brandon Deville, qui est le joueur de la série. En D3, je pense que s’ils arrivent à prolonger la bonne spirale de la P1, ça les lancera et puis le rythme viendra au fur et à mesure. Je pense vraiment qu’ils peuvent faire une bonne saison et pourquoi pas viser la colonne de gauche ! Je leur souhaite."

Vincent Heins: "Boris Dome était parfois prudent comme un Sioux"

C’est avec sa verve habituelle que Vincent Heins, mentor de Ster-Francorchamps (6e), félicite les champions d’Elsaute. "Je pense qu’il n’y a que Boris Dome qui faisait l’innocent en ne voulant pas pointer Elsaute parmi les favoris (rires). Il s’est parfois montré prudent comme un Sioux, alors que l’équipe a clairement assumé son rang. Ce qui a fait la différence ? Le noyau, la qualité, la profondeur, l’école des jeunes extraordinaire et des Deville, Williot, D’Affnay, Tossings et consorts qui étaient là pour encadrer les jeunes. Je les félicite pour leur saison et je sais que c’est un club qui aura les moyens de jouer en nationale avec ses jeunes. Et c’est très bien ainsi !"

