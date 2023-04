Premier match pour Sean Reale

Dans les rangs de l’Espoir Minerois en déplacement à Oupeye figurait pour la première fois le jeune Sean Reale (19 ans). Une première titularisation fêtée comme il se doit avec un premier but.

La carte rouge qui fait râler

Le joueur d’Aubel B Nathan Baumans a reçu une carte rouge (double jaune) contre Saive. Cette carte fait pester Nathan Baumans, puisqu’il ratera la rencontre contre l’Espoir Minerois qui était son ancien club.

Provinciale 2C

"Une part de responsabilité pour tous"

Malgré son très beau succès acquis à Verviers (2-4), Waimes faymonville n’a plus aucune chance de se maintenir en P2. "Voilà, c’est mathématiquement clôturé", regrettait le T1 Jean-Claude Sonnet. "Je le dis avec beaucoup de tristesse et de déception. Ce qui nous a manqué ? Il y a eu trop d’erreurs à tous les niveaux. Quand on est champion, c’est le fruit d’un travail à tous les niveaux: comitards, entraîneurs, formateurs, joueurs. Et quand on descend, c’est la même chose. Tout le monde a sa part de responsabilité. Mais ça reste du football et il y a des choses bien plus importantes. Je pense ici au décès de Steve Renard. Je présente mes plus sincères condoléances à ses proches et au club de Trois-Ponts."

Raphaël Lejeune au repos

Le buteur heusytois Raphaël Lejeune n’était pas sur la feuille de match ce dimanche à Trois-Ponts. S’il ne souffrait que de quelques raideurs, son mentor Jessy Dionisio a préféré le laisser au repos en vue du prochain tour final.

Nourdine Nalbou à Heusy

Actif cette saison du côté de Waimes Faymonville, Nourdine Nalbou déménagera à Heusy au terme du présent championnat.

Poncin en pompier de service

Ce n’est que vingt minutes avant le début de la rencontre face à Welkenraedt que Nicolas Poncin a été appelé pour suppléer Colin Jamar blessé (doigt luxé) à l’échauffement. Il a donc quitté le groupe de P4 pour rejoindre celui de P2. Son entraîneur Olivier Laffineur se montrait très satisfait de sa prestation.

"Frustrant de ne pas aller au tour final"

Le T1 de Trois-Frontières Fabrice Burdziak se montrait très déçu au terme de la lourde défaite contre Weywertz (5-0): "C’est l’équipe la plus compétitive que j’ai dirigée et c’est très frustrant pour moi de ne pas la mener au tour final."