Elsaute champion: "Miser sur la jeunesse et le foot positif, ça paye" sourit Alain Goebels, président du club elsautois

"Sur mes deux premières années à la présidence du club, on remporte la Coupe de la province l’année dernière et le titre en P1 cette année. Ce n’est pas mal (sourire). Le summum pour notre génération dorée, ce serait que notre P3 monte en P2 via le tour final. Avec nos moyens, avec nos jeunes, on arrive à faire de belles choses. Je voudrais d’ailleurs souligner le rôle de Benoît Damoiseau (coordinateur des jeunes) dans cette réussite. Il est une pièce très importante de notre organigramme."

Ce titre, synonyme de retour en Nationale, est l’aboutissement d’un travail de longue haleine. "Je ne sais pas quoi vous dire à part que je suis heureux, poursuivait le président étoilé. En début de saison, j’avais demandé aux joueurs de faire mieux que l’an dernier (Les Elsautois avaient terminé le championnat à la 2e place). Ils ont respecté le deal. Ce n’est pas de l’arrogance mais je pense pouvoir dire que ce titre est mérité pour le groupe et nos coaches. On a eu la mainmise sur le jeu, on n’a jamais produit de football négatif. La preuve que miser sur la jeunesse et un foot positif, ça paye !"

Place désormais à une première aventure en D3 ACFF (entre 2010 et 2012, c’était la promotion) pour le matricule 6548. "Un défi, mais rester en P1 aurait aussi été un défi. Je suis persuadé que tous nos jeunes ont la Nationale dans les jambes, estime Alain Goebels. Avec nos coaches exigeants derrière eux, j’y crois à fond."

Sans oublier les prédécesseurs

Le président étoilé avait aussi un mot pour ses aînés qui continuent à faire tourner la boutique au quotidien. "Aujourd’hui on récolte les fruits du travail entrepris par Gaston et Hubert Schreurs, Jean-Marie Demonceau, Armand Bouchez et d’autres voici une quarantaine d’années", concluait Alain Goebels, heureux que le club soit resté fidèle à ses principes depuis autant d’années.