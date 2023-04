Évolution du score: 10e: 24-29, 20e : 54-52 (30-23), 30e : 72-72 (18-20), 40e : 101-91 (29-19).

RBC PEPINSTER: Halkin 3, Pirson 11, Maucourant 8, Francoeur 14, Delsaute 4, Deblond 9, Nyssen 24, Wintgens 18, Maréchal 10.

"Un très bon match qui confirme nos bonnes dispositions du second tour", se réjouit le coach pepin Pascal Horrion. "En plus, on reprend un average positif sur cet adversaire avec qui on partage à présent le même nombre de victoires."

Deux minutes de jeu seulement et Willebroek était obligé de prendre un premier temps mort. Et pour cause, le marquoir indiquait 10 à 3 après deux bombes signées Nyssen. Les visiteurs se montraient aussi adroits pour revenir à 16-14 (6e). Les deux équipes avaient rivalisé d’adresse derrière la ligne des 6m75 lors d’un premier acte très offensif qui tournait finalement à l’avantage de Willebroek (24-29).

Pepinster repassera devant sur un nouveau trois points de Nyssen (13e: 35-34), l’intérieur pepin allait en convertir six (en sept tentatives !) en première mi-temps et rentrait 20 points dans le premier quart d’heure. Halkin y allait aussi de son tir longue portée pour faire 54-52 sur le buzzer au moment de rentrer une première fois au vestiaire.

Mais Willebroek reprenait une nouvelle fois les commandes (25e: 64-69) grâce à une productivité offensive avérée. L’égalité était à nouveau de mise à la demi-heure (72-72) et tout restait possible à l’entrée du money-time (83-81) dans cette rencontre ponctuée par 17 changements de leadership !

Pirson revenait au meilleur moment en enchaînant deux bombes (37e: 91-83), forçant un temps mort adverse. Les deux équipes finissaient en zone et Pepinster tenait le bon bout avec un 100e point inscrit par Wintgens (39e: 100-87). À court de rotations, Willebroek lâchait prise dans les dernières minutes de jeu.

Excès de confiance

"On ne doit jamais encaisser 91 points à domicile", concède le coach d’une équipe pepine sans doute mise un peu trop en confiance par un jeu offensif plutôt prolifique dès le début de rencontre. "Mais il est clair qu’à sept, nos adversaires avaient carte blanche et ont pu évoluer sans pression. On devait dès lors prendre le pas physiquement en fin de match, c’est ce qui s’est passé. Point positif, on inscrit 46 points dans la raquette avec différents joueurs qui ont pu s’exprimer au fil du match."

Pour une treizième victoire des Pepins qui se hissent à la cinquième place du général avant les quatre dernières rencontres dont trois déplacements.