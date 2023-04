Damien Boreio et Ster-Francorchamps s’apprêtent à entrer dans une nouvelle ère : "Ça va faire du bien au club"

Pour le prochain championnat 2023-2024, le latéral gauche a rempilé dans le club du circuit. "J’ai prolongé pour deux ans", raconte Damien Boreio. La saison prochaine marque un tournant pour le club sterlain, avec un changement d’entraîneur. En effet, le coach Vincent Heins quittera Ster-Francorchamps après huit saisons, et mettra fin à sa carrière de coach. C’est Pascal Collin qui reprendra le flambeau. "Sans vouloir jeter l’excellent travail réalisé par Vincent Heins et Marcin Gdwoski, cela va faire du bien au club. Quelqu’un qui arrive avec de nouvelles idées et de nouvelles méthodes va faire du bien au groupe et aux anciens. J’avoue que je ne le connais pas et je ne l’ai rencontré qu’une seule fois, comme tout le groupe. Il n’a pas fait du mauvais boulot quand il était à Melen. Je suis certain qu’il jouera le tour final aussi", précise-t-il.

Mais avant la saison prochaine, Damien Boreio et tout le groupe ont envie d’offrir un dernier tour final à leur coach Vincent Heins. "Nous voulons y être. Nous voulons lui offrir cela pour son départ. C’est l’objectif de la saison et on n’est jamais sorti du top 6", avoue le back gauche.

Deux matches pour atteindre le tour final

Les Rouge et Blanc ont déjà manqué quelques occasions de se mettre à l’abri pour ce tour final. "Je ne sais pas expliquer ce manque de concentration que l’on a pendant la seconde partie des rencontres. On ne peut pas pointer l’attaque ou la défense. C’est collectif, mais je ne comprends pas. Nous avons un groupe avec une excellente ambiance. Il nous reste deux gros matchs à jouer (à Beaufays et contre Geer) pour accrocher ce tour final", conclut-il.