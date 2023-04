À 15 ans, Arthur Pitz rejoint son frère Tom en R2 à Ensival

Qui plus est, dans un derby face à Aubel, disputé jusqu’à la dernière seconde, et aux côtés de son grand frère. "C’est la première fois que je jouais avec Tom qui a 4 ans de plus que moi. Il a été fort présent et bienveillant tout au long du match et même avant. C’était rassurant pour moi de jouer avec lui. J’ai toujours pu bénéficier de ses conseils."

Un grand frère lui-même surpris… "J’étais super-content de jouer avec Arthur", explique Tom Pitz. "Je ne pensais pas que cela arriverait aussi tôt. J’ai essayé d’être présent pour lui et de l’encourager au maximum. Je suis content pour lui de sa première prestation en R2."

Finale remportée devant un millier de spectateurs

Soit une semaine folle pour Arthur Pitz qui, le week-end précédent, remportait le tournoi international de Saumur avec la sélection régionale AWBB après avoir éliminé les Espagnols de Granolers en demi et la sélection française Number One Academy en finale. "Une superbe expérience lors de laquelle j’ai pu découvrir d’autres philosophies de basket", explique Arthur Pitz. "Nous avons disputé six matches contre des Croates, des Français, des Espagnols… avec une grosse intensité. Mon meilleur souvenir, c’est la finale remportée devant plus de 1 000 spectateurs où j’ai pu avoir un impact et recevoir les félicitations du staff et de coaches étrangers."

Pour intégrer le centre de formation AWBB, Arthur Pitz est scolarisé à l’Athénée de Namur en 3e option sciences. "J’ai quotidiennement des entraînements de préparation physique et de basket, individuels et collectifs", détaille l’Ensivalois. "Cela représente un beau défi de me confronter à des joueurs plus âgés évoluant parfois en équipe nationale. Cela m’a poussé vers l’autonomie et l’adaptation à un nouvel environnement."