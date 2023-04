Vincent Heins (Ster-Francorchamps): "C’est un gâchis sans nom" (photos)

"Au niveau foot, on a eu la mainmise en première période. C’est dommage que l’on n’a pas concrétisé durant celle-ci", soupire le mentor sterlain Vincent Heins. La seconde période est plus équilibrée. Fize se montre un peu plus, même s’il ne se crée pas d’occasion franche. Les hommes du Circuit ne sont pas plus inspirés. A un quart d’heure du terme, le milieu offensif des Rouge et Blanc Jordy Dardenne réceptionne un centre de Thelen, mais Kevin Firquet repousse… dans les pieds du même Dardenne qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque d’une belle frappe qui rentre dans le but via la transversale (1-0). Sur la remise en jeu, Tom Wangerman a l’égalisation au bout du soulier, mais sa tentative est bloquée par Crespin. Jordy Dardenne voit son coup franc bien détourné par Kevin Firquet (79e). Les Fizois jettent toutes leurs forces dans la bataille et passent en 4-2-4. Après plusieurs tentatives sur des longs ballons, un de ceux-ci est mal renvoyé par la défense visitée et termine dans les pieds d’Arnaud Gaillard qui crucifie Julien Crespin d’un tir croisé (1-1) pendant les arrêts de jeu.

"Ce que je peux reprocher à l’équipe, c’est de ne pas avoir fait le 2-0. Fize a procédé avec des longs ballons (ils n’ont d’ailleurs fait que cela durant toute la rencontre) et dans les dernières minutes, nous n’avons pas osé taper le ballon dans les tribunes. On aurait pu faire une très belle opération en les sortant définitivement de la course au tour final. C’est le résumé de notre saison ! Nous devrions déjà être dans au tour final depuis longtemps. C’est un gâchis sans nom", peste le coach sterlain Vincent Heins.

Ster-Francorchamps 1 – Fize 1

Arbitre: M. Dridelli.

Cartes jaunes: Lambrechts, Calisgan, Restiglian ; Gillard, Demaerschalk.

Buts: Dardenne (1-0, 75e), Gillard (1-1, 90+2).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Boreio, Restiglian, Lambrechts, Hermant, Thelen, Delhez (65e Raskin), Gilis, Crisigiovanni (65e Scheffer), Dardenne (88e Domken), Calisgan (79e Ndofunso).

FIZE: Firquet, Nzembo, Gillard, Demaerschalk, Reuter, Ki Viera, Vandervost (81e Mignon), Eyckmans, Licour, Da Silva (69e Wynants).