Un esprit de conquête payant pour le FC Liège

Ceux qui ne s’arrêteront qu’à la lecture du résultat final imagineront volontiers un samedi soir de routine pour les Sang et Marine. Mais Dessel, jouant d’égal à égal avec le RFCL durant la première heure, n’a pas manqué de donner du fil à retordre à l’équipe de Gaëtan Englebert. "Notre adversaire s’appuyait sur une bonne animation de jeu en milieu de terrain", reconnaissait le coach liégeois. "Dans notre organisation, nous n’avons pris aucun risque. Finalement, nous avons offert très peu d’occasions de but à Dessel." Un RFCL désormais à 3 points du Patro et (peut-être) à 90 minutes d’une montée en D1B.