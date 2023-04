Stavelot champion (photos et vidéos): "On écrit l’histoire du club!"

"C’est un soulagement et je suis un coach heureux", exultait le T1 Julien Godard au coup de sifflet final. "Ce ne fut pas un grand match mais on a su aller chercher cette victoire, comme on l’a fait à de très nombreuses reprises cette saison. Le fait que Rocherath ait partagé la veille contre Amblève a enlevé un peu de pression, même si on sentait l’équipe stressée. Il était temps que ce titre arrive car ça devenait long."

Quand on regarde le déroulement de la saison, ce titre ne souffre aucune discussion. Pointé comme un des favoris, Stavelot a su être à la hauteur de ce statut.

"On écrit l’histoire et on rejoint la P1", enchaîne notre mentor. "C’est très positif et très bien pour le club, ainsi que pour tous les bénévoles qui y travaillent depuis des années. Ce qui a fait la différence cette saison ? L’équilibre amené par les transferts. La sauce a vite pris et l’ambiance est excellente."

Champion assez tôt dans la saison, Stavelot va pouvoir préparer calmement son retour parmi l’élite.

"On sait bien qu’on va devoir apprendre et évoluer dans notre jeu. On n’a pas voulu transférer trop tôt pour rester concentré sur le titre. On a besoin de renforts et il faut à présent que ça bouge."

Mais avant de penser au futur, l’homme fort des Rouge et Bleu pense au présent: "La fête va être belle et longue. On n’a pas prévu grand-chose et on va simplement voir comment les choses se mettent en place."

Le match: Stavelot plus concret

Si Stavelot n’a pas livré une grande prestation, il a eu le mérite d’être concret en zone de conclusion. Alors que le plus dur semblait fait suite au but de Giuliano, le leader a reculé et permis aux Rechtois de revenir au score. Le 2ebut de Giet a rassuré tout le monde. J-P.H.

Recht 1 – Stavelot 2

Arbitre : M. Gastaldello

Cartes jaunes : Lejeune; Colin

Buts : Giuliano (0-1, 25e), Michel (1-1, 43e), Giet (1-2, 71e)

RECHT : Bertha, S. Krings (70eWeynand), Magney, Margraff, Bastin, Backes, Sieberath (61eM. Krings), Collignon, Lejeune (70eGabriel), Miche (82eKirchens), Trillet

STAVELOT : Thys, Kalac (77eDe Smet), Peso, Lukoki, Jérôme, Colin (72eFaes), Machu (90eBrissinck), Giuliano, Boucha (85eFyon), Giet, Troch

Les échos des champions

24 ans d’attente

Pour trouver trace de Stavelot en P1, il faut remonter au siècle dernier. C’est sous les ordres de Jean-Marie Chauveheid que le club avait rejoint l’élite provinciale en mai 1992. Sept ans plus tard, il la quittait, cette fois sous la houlette de Jean-Guy Eyckmans. Il aura donc fallu attendre 24 longues années pour voir les Rouge et Bleu monter à nouveau sur le toit de la province.

Invaincu en 2023

Dauphin respectivement de Sart puis Amblève, c’est grâce à une victoire (3-1) contre ce dernier – on jouait alors la 16e journée – que Stavelot a pris la tête du classement. Il ne l’a plus jamais quittée et a alors fait preuve d’une grande régularité. Depuis la reprise, les hommes de Julien Godard sont invaincus et affichent un bilan de 24 sur 30 (7 victoires et 3 nuls).

De score porte-malheur à score porte-bonheur

Le champion 2023 de P2C a connu la défaite à quatre reprises. Ainsi, Sart, Franchimont, les Hautes Fagnes et Welkenraedt sont parvenus à faire tomber l’ogre stavelotain, et chaque fois sur le score de 2-1. Ironie de l’histoire, c’est sur ce même score qu’ils ont arraché leurs cinq dernières victoires.

Stavelot a trouvé un nouveau buteur

Auteur d’un magnifique but la semaine passée dans ce qui devait être le match du titre, Vincent Giuliano a récidivé ce dimanche à Recht. Après un relais avec Johan Troch, il n’a laissé aucune chance à Kevin Bertha. Ce but a cette fois été décisif puisqu’il a lancé les Stavelotains vers la victoire. J-P.H.