Romain Cerfontaine: "On n’est jamais mieux servi que par soi-même"

Dès la seconde minute, Thomas Bauwens tente d’ouvrir la marque mais il loupe le cadre. Puis, c’est au tour du gardien local de s’illustrer en détournant une frappe de Cyril Bémelmans, à la 11e. Ensuite plus rien avant la 39e quand, sur un corner, Dabeye lobe Xavier Stassen mais le capitaine Hombourgeois, Thomas Schnackers, sauve les meubles et dégage pour éviter le pire.

Après s’être distingué sur un corner défensif, le capitaine des Orange et Bleu va sauter plus haut que tout le monde et reprendre le ballon d’une tête rageuse pour ouvrir la marque sur un corner de l’autre côté, à la 51e (1-0). "L’entrée de Sacha Meunier à la pause, a permis de jouer dans un autre système et mettre le ballon au sol. Il y avait une animation de jeu différente et cela a posé de gros problèmes à nos adversaires dans le 4e quart d’heure", relate Romain Cerfontaine, le T1 d’Hombourg.

Thomas Bauwens puis Sacha Meunier ont l’opportunité de faire le break mais ils manquent la cible. À l’heure de jeu, ce sont les visiteurs qui vont sortir de leur boîte par Julien Haydan mais les locaux vont pouvoir compter sur leur portier pour les garder dans le match.

Enfin, c’est malgré tout Thomas Bauwens, le meilleur buteur de la série, qui va faire le break, sur un penalty concédé pour une faute de main à la 73e. L’UCE tente, en vain, de revenir mais Tudisco bute, lui aussi, sur un Xavier Stassen infranchissable à 3 minutes du terme. "On a pu compter sur un excellent gardien encore aujourd’hui. Le score aurait pu être plus lourd aussi mais seule la victoire compte. On a décidé de ne plus regarder les autres pour se maintenir car on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Félicitations au groupe pour leur super boulot" se réjouit le coach Cerfontaine.

Hombourg 2 – UCE Liège 0

Arbitre : M. Baudon.

Cartes jaunes: Dorthu, Baltus, Hick, Wets ; Grava, Kisoka.

Buts: Schnackers (1-0, 52e), Bauwens (2-0 sur pen., 73e).

HOMBOURG: Stassen, Dorthu (46e Degueldre), Bayard, Schnackers, Beckers (66e Belboom), Hick, Bartholome, Baltus (46e S. Meunier), D. Meunier (69e Schwontzen), Wets, Bauwens.

UCE LIÈGE: Joslet, Kisoka (74e Afkir), Dabeye, Henquet, Grava (82e Thirion), Mazouze, Bémelmans, Nkaku (48e Tudisco), Dreezen, Haydan, Namotte.