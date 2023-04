Malmedy est assuré de disputer le tour final

À la reprise, Faimes tarde à se remettre dans le bain, tandis que les Malmédiens en profitent directement en obtenant un penalty pour une faute de main de Renson. Nijhof se charge de la conversion en prenant Houart à contre-pied (1-2). Même action dans l’autre camp quelques minutes plus tard avec une nouvelle faute de main sanctionnée par Monsieur Mouton qui n’hésite pas un seul instant. De quoi permettre à Venner d’égaliser en prenant, lui aussi, Hagemann à contre-pied (2-2). Malheureusement pour Faimes, la volonté ne suffit pas. Ainsi, à 20 minutes du terme, Vicqueray se retrouve esseulé dans l’axe pour envoyer le beau centre de Jacob au fond des filets. Malmedy reprend l’avantage et ne sera plus rejoint. Malmundaria conserve sa place sur la troisième marche du podium et est à présent assuré de prendre part au tour final.

Le coach malmédien, Selatine Deniz, savait qu’il n’aurait pas la vie facile à Faimes. "Mais il faut savoir parfois gagner de cette manière. Ils ont joué toutes voiles dehors. Nous n’avons pas été réactifs et n’avons pas bien défendu en bloc. Nous avons essayé d’améliorer cela en seconde période, mais cela n’a duré que 10 minutes. L’essentiel est là, malgré tout."

Faimes 2 – Malmedy 3

Arbitre: M. Mouton.

Cartes jaunes: Genette, Vinchent R., Simon ; Custinne, Nijhof.

Buts: Mailleux (1-0, 9e), Vicqueray (1-1, 15e), Nijhof sur pen (1-2, 47e), Venner sur pen (2-2, 54e), Vicqueray (2-3, 72e).

FAIMES: Houart, Genette, Mostade, Massart (73e Vinchent G.), Renson M., Mailleux, Simon, Venner, Tamoh (55e Vinchent R.), Petitpré, Grommen (79e Louis).

MALMUNDARIA: Hagemann, Jacob R., Cassoth, Dupont, Simon, Denis, Bucak (72e Kopp), Custinne (57e Krings), Nijhof (87e Oury), Vicqueray (89e Geelen), Jacob Q.