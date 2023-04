Lutte pour le titre en P4G: Bullange rejoint Oudler en tête, Stavelot B en embuscade (photos du match Spa B - Bullange)

Une rencontre face à Spa B qui débute logiquement par une domination des visiteurs. Après cinq minutes, Benedickt Roeder se retrouve face au but vide mais place le ballon sur le poteau. Les occasions pour Bullange se succèdent sans pour autant faire mouche. Il faut attendre la 38e minute pour que les Vert et Blanc déflorent enfin le marquoir. Michael Corbusier reprend un coup-franc de la tête et place le cuir hors de portée du gardien, c’est 0-1. Monsieur Melotte siffle la pause sur ce score à l’avantage des Bullangeois. "Le score est tout à fait logique, Bullange était bien plus fort que nous. Nous sommes en pleine reconstruction avec un noyau composé de beaucoup de jeunes qui doivent apprendre. Notre adversaire a fait parler son expérience et nous n’avons quasiment pas eu droit au chapitre", analyse Olivier Gillis, le T1 spadois.

La seconde période voit à nouveau Bullange dominer son adversaire qui en a plein les pattes. Un pressing récompensé à la 60e minute lorsque Michael Corbusier inscrit un doublé, c’est 0-2. Le troisième but tombe sur penalty un quart d’heure plus tard (75e). Carlos Dujardin prend ses responsabilités et pousse le ballon au fond faisant 0-3. La rencontre se termine sur ce score confirmant l’excellente opération de Bullange qui passe donc leader ex aequo (aux points) avec Oudler.

"Malgré le score, on rate encore beaucoup trop de choses en première mi-temps. Je tiens quand même à souligner la très bonne prestation du gardien adverse sans qui le score aurait été bien plus lourd. Nous avons joué de trop longs ballons en début de partie donc j’ai demandé d’être plus précis et de passer par notre milieu de terrain. Le soulagement n’est arrivé qu’après le deuxième but. Avec la défaite samedi d’Oudler et notre victoire aujourd’hui, nous faisons la bonne opération du week-end et nous croyons davantage au titre", explique Raphael Lognoul l’entraîneur de Bullange.

Spa B 0 – Bullange 3

Arbitre: M. Melotte.

Buts: Corbusier (0-1, 38e ; 0-2, 60e), Dujardin (0-3, 75e).

SPA B: Bogar, Geron, Georis, X.Vandenbemden (45e Dauchot), Veillez (71e Gillis), Visé, Ruwet (26e M.Vandenbemden), Heins, Jamotte, Lecluse, Vogels.

BULLANGE: Heinrichs, Brück, Keller, Breuer, Corbusier, Roeder, Jouck (Grandjean), Moureau, Pirlet (71e Mollers), Niahoua (60e Dujardin), Henkes (45e Andre).