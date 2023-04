Foot féminin: Herve champion devant "un super public" (photos et vidéos)

Un (quasi) sans-faute: 23 matchs joués, 21 victoires. Pour 150 buts inscrits et 19 encaissés. La domination hervienne a été nette, en cette saison 2022-2023, sur la P2B liégeoise. Il ne leur faut d’ailleurs qu’un point, dans leur confrontation dominicale avec Bellevaux-Ligneuville B, mais les Fromagères font mieux: 7-0, via des buts de Lemaire, Colin, Beuvens, Delhez, Delsemme, encore Delhez puis Mardaga (dans l’ordre). Déjà 4-0 à la pause, et presque 5-0 puisque Bonhomme touche le montant juste avant le retour aux vestiaires. De quoi déboucher le champagne au terme des 90 minutes: ça y est, le titre est bien pour Herve !