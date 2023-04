Le show Turco pour acter le maintien de Beaufays à Sprimont B

Disputée sur la superbe pelouse du Stade du Tultay (le site de Banneux rencontrant un problème de chaudière), cette rencontre ne présentait plus aucun enjeu pour des Carriers déjà condamnés à la P2 depuis un moment. Pour Beaufays, il s’agissait par contre de l’emporter pour définitivement valider son maintien au sein de l’élite provinciale. Et pour ce faire, le coach Frédéric Daenen a pu compter sur des frères Turco en grande forme. Tous deux alignés sur le front de l’attaque belfagétaine, Florent et Thibaut Turco signaient en effet deux buts chacun et prouvaient une nouvelle fois qu’ils font partie des artificiers les plus redoutables de la série.