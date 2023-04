Jalhay renoue enfin avec la victoire, Baelen retourne en 4e provinciale (photos)

Les Baelenois tentent de réagir avec une frappe de Neyken captée facilement par Paulus alors que Jalhay double la mise via un superbe coup-franc de Dylan Beaujean (0-2).

"Les choses ne tournent pas pour nous, nous n’avons jamais le petit coup de chance en notre faveur, regrettait Geoffrey Foguenne, le coach baelenois. Les Jalhaytois marquent pratiquement sur chaque tentative et je me demande toujours comment leur capitaine a terminé la 1re période sans prendre la carte rouge. On a montré de l’envie, le score final est forcé mais nous n’avons simplement pas le niveau de la P3."

La deuxième période est partagée mais les Bleu et Blanc sont encore une fois les plus efficaces. La frappe contrée de Franssen lobe Eussen (0-3) et Gilles Pottier conclut magnifiquement une contre-attaque d’un crochet suivi d’un ballon placé (0-4). Jalhay met fin à une série de neuf défaites de rang, Baelen file tout droit vers la 4e provinciale.

"Ce n’était pas un grand match mais il était important de prendre les trois points pour le moral des troupes, soufflait Rocco Sutera, le T1 jalhaytois. Je m’attendais à rencontrer un Baelen plus féroce, mon gardien n’a pratiquement pas eu d’arrêt à effectuer et nous avons été très efficaces. Nous n’avons vraiment joué au foot que dans le 3e quart d’heure mais le plus important était de renouer avec la victoire."

Désormais fixés sur leur sort, Baelen et son entraîneur Geoffrey Foguenne vont pouvoir se concentrer sur la construction d’une équipe pour la saison prochaine. Il y aura beaucoup de départs et il faudra trouver des renforts pour ne pas faire de la figuration.

"Il était très compliqué de transférer sans être fixés sur notre sort, j’espère que certains joueurs contactés vont rapidement nous donner leur réponse. À la mi-avril, il est déjà tard pour transférer mais on va chercher. Pour nos jeunes, ce n’est peut-être pas plus mal d’aller prendre de la confiance en P4."

Baelen 0 – Jalhay 4

Arbitre: M. Bergenhouse.

Cartes jaunes: Gustin ; Hupperts, Simar, Marques-Robalo.

Buts: Franssen (0-1, 16e), Beaujean (0-2, 30e), Franssen (0-3, 75e), G. Pottier (0-4, 87e)

BAELEN: Eussen, Vanderheyden, Derousseau, Juchtmans, Neyken, Valle Prado, Toudy, Gustin, Henen, Pelzer (74e Bixhain), J. Pirnay.

JALHAY: Paulus, Dessaucy, Franssen, Simar, Hupperts, M. Colinet, Schrayen, G. Pottier, Beaujean (62e Cammarata), Archambeau (66e Salée), Marques-Robalo (46e Hendrick).