Et si le titre est tombé ce 16 avril 2023, c’est aussi parce que la veille, Wanze/Bas-Oha a signé un surprenant partage 6-6 au FC Eupen. Les dauphins d’Elsaute ne pouvaient donc plus revenir à la hauteur des Étoilés si ceux-ci l’emportaient ce dimanche face à Geer.

Et force est de constater que les troupes de Boris Dome n’ont pas été perturbées par l’enjeu…

Le club elsautois a pris le meilleur sur son adversairegrâce à un triplé de Brandon Deville (dont un sur penalty) et un but de Mike Corman. C’était déjà 4-0 à la pause… Geer a bien mis un but en deuxième période, mais il était évidemment trop tard.

Voilà Elsaute champion et de retour en nationale, 13 ans après le sacre de 2010 et la montée en promotion.

Cette fois, Elsaute jouera en D3 ACFF dès le prochain exercice.

