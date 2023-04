Elsaute champion: "Le titre de tout un club" (+ toutes les photos du sacre)

"C’est le titre de tout un club, s’enthousiasmait Boris Dome, le T1 elsautois. Elsaute est un club un peu à part, qui était redescendu en P2. Quand j’ai accepté ce projet, certains ont dit que j’étais fou (NDLR: Boris Dome termine sa 5e saison au Stade Léon Crosset). On voit aujourd’hui qu’en s’appuyant sur nos jeunes et en les encadrant d’éléments expérimentés, cela fonctionne. La fête promet d’être belle." D’autant plus que la majorité des Elsautois devaient se "rattraper", eux qui avaient déjà été sacrés champions en P2C en 2020, alors que la crise du Covid battait son plein… Elsaute a donc converti sa première balle de match et pourra terminer le championnat sans stress, tout en prenant congé de certains cadres comme Mike Corman, Nicolas Tossings ou Jonathan Roggemans.

Deux moments importants

"Il y a beaucoup d’émotions aujourd’hui, poursuivait le T1 elsautois. Je suis parfois dur avec mes joueurs, mais ils méritent tellement ce titre. C’est un bon groupe. Quand j’ai signé voici 5 ans, le"deal"qu’on avait, c’était de jouer pour monter en nationale dans les… 5 ans. Entre jouer pour monter et remporter le titre, il y a un pas. On l’a fait avec une jeunesse exceptionnelle, formée au club." À cela, il convient évidemment d’ajouter des tauliers au rendez-vous ainsi que le meilleur joueur de P1, Brandon Deville, qui a encore démontré toutes ses qualités et son implication ce dimanche face à Geer.

+++ Retrouvez toutes nos vidéos du titre ici +++

"Je retiens deux moments clé dans cette saison, concluait le T1 elsautois, qui avait aussi une grosse pensée pour son grand-père au moment de fêter son troisième titre en tant que coach. Notre passage d’un 4 à un 3 arrière après notre match nul face à Malmedy (1-1 le 16 octobre) et notre défaite à Ougrée (2-1 le 12 février) après un off-day total." Un off-day dont les Elsautois se sont visiblement bien remis…

Elsaute champion : les photos

Le match: Brandon Deville a mis les siens sur Orbite

Suite au surprenant match nul de samedi soir entre le FC Eupen et Wanze/Bas-Oha (6-6 alors que les Sucriers menaient 1-6), il ne restait à Elsaute qu’à l’emporter face à Geer pour être sacré champion. Les joueurs de Boris Dome n’ont pas eu le temps de tremblé. Un Brandon Deville survolté les a mis sur orbite, inscrivant un hat-trick (dont deux buts splendides) avant de servir Mike Corman sur un plateau pour la 4e but des locaux avant la pause. La messe était dite… N.B.

Elsaute 4 - Geer 1

Arbitre : M. Picard

Buts : B. Deville (1-0, 4e), B. Deville (2-0 sur pen., 29e), B. Deville (3-0, 32e), Corman (4-0, 41e), Docquier (4-1, 90e)

ELSAUTE : François, Dirix, Williot, Counet, D’Affnay, B. Deville (75e Ameur), Dohogne, Campo, G. Deville (68e Tossings), Diané (61e Roggemans), Corman (75e Maréchal).

GEER : Aerts, Philippe, Vandebosch (37e Docquier), Grosdent, Fadda, Henquet, Delvaux (74e Bekaert), Vigil Bajo, Messina, Cokgezen (74e Coulon), Vervoort (67e Warnotte).

En bref

Première à domicile

Au cours de son histoire, Elsaute a déjà eu le bonheur de fêter quelques titres. C’est cependant la toute première fois que les Étoilés ont eu le bonheur d’en fêter un sur leur terrain.

De la concurrence pour « Pith » Thiry

Le speaker titulaire de l’Étoile elsautoise, Pierre Thiry, avait de la concurrence ce dimanche. Dans un style différent, Arien Tossings annonçait également les buts locaux à l’aide de son haut-parleur. Le kop elsautois avait également sorti l’artillerie lourde pour fêter le titre. Pétards assourdissants, fumigènes et même petit feu d’artifice pour la montée des joueurs étaient de la partie.

« Un titre mérité »

Le coach de Geer Nicolas Henkinet était le premier à féliciter son adversaire. « Elsaute mérite son titre. Cette équipe présente un bel équilibre entre jeunes et joueurs expériementés. Ils avaient déjà bien préparé le terrain la saison dernière. C’est bien pour ce bon club composé de bonnes personnes.»