En 2010, il avait déjà été champion en P1 avec Elsaute. 13 ans plus tard, Julien Williot a une impression de déjà-vu ou presque… "Ce nouveau titre me tient très à cœur, disait celui qui est désormais défenseur central et qui aura 40 ans au mois d’août. Ce titre est différent car on le sentait venir. Le premier avait été acquis dans les derniers instants et j’avais marqué. Cette année, j’ai apporté ma pierre à l’édifice d’une façon différente. Finir sur un titre aurait été une belle sortie mais je serai encore présent avec ce super groupe l’année prochaine. Tant que le corps suit…"

Maxime François, 50 ans après son grand-père

50 ans après son grand-père Nicolas François (également gardien de but), à l’époque champion en P3, Maxime s’adjuge un titre avec Elsaute. "Après notre défaite à Ougrée en février, on s’est tous remis en question et finalement on est récompensé de notre travail. J’ai hâte de découvrir la Nationale. En tant que jeune, mon but est de jouer le plus haut possible."

Nicolas Tossings: "La cerise sur le gâteau"

Formé au club, "Toss" quitte Elsaute sur un titre, avant de rejoindre Welkenraedt. "Ce titre, c’est la cerise sur le gâteau. On va bien fêter ça avec les copains. J’ai connu beaucoup de blessures cette saison, mais j’ai essayé d’apporter ma bonne humeur et mon expérience à ce groupe. J’ai connu deux titres avec Stockay (en P1 et en D3) mais celui-ci a une saveur particulière car c’est mon club. Quand je suis revenu il y a quatre ans, on était en P3. Le club est désormais en D3 et on a gagné la Coupe de la province l’an dernier. Ça fait plaisir !"