Évolution du score: 10e: 18-26, 20e: 38-41 (20-15), 30e: 57-58 (19-15), 40e: 83-77 (26-21).

RBC PEPINSTER B: Pirenne 0, Lecomte 4, Goemans 4, Lejeune 26, Wergifosse 12 ; Dawant 2, Jennès 13, Hardy 16.

Privé de son coach retenu par le mariage de Julien Lemaire, Pepinster B avait pourtant bien démarré (18-26) lors de son déplacement à Jupille B. Mais les Brasseurs ont remporté les trois quart-temps suivants pour empocher la mise. Ce qui ne leur évitera pas de basculer une division plus bas la saison prochaine.

Royal BC Wanze 65 - RABC Ensival B 58

Évolution du score: 10e: 13-11, 20e: 28-31 (15-20), 30e: 46-51 (18-20), 40e: 65-58 (19-7).

RABC ENSIVAL B: Hauglustaine 4, Lejeune 7, Louis 16, Mourant 3, Detry 9, Delsemme 4, Buizza 11, Dessart 4, Dohogne 0.

"On mène pendant 35 minutes grâce à une défense relativement correcte en s’adaptant aux forces adverses", rapporte Jérémy Delsemme le coach ensivalois. "On n’alimente pas assez le marquoir et nos erreurs de fin de match et nos trop nombreux ballons perdus nous coûtent la victoire."

Ensival B perdait Lejeune et Buizza pour cinq fautes.

Herve-Battice 94 - RBC Alleur C 67

Évolution du score: 10e: 27-15, 20e: 56-33 (29-18), 30e: 76-48 (20-15), 40e: 94-67 (18-19).

HERVE-BATTICE: Loupart 3, Deltour 4, Mottard 16, Bonni 49, Mercenier 12, Linotte 0, Vanasch 10, Palm 0.

Elias Bonni était en feu avec 37 points inscrits en 15 minutes durant la première mi-temps. Il terminera la rencontre avec 49 points à son actif (6x3pts).

"On a réussi à trouver nos shooteurs sur la zone adverse", apprécie Michel Derouaux, le coach herbager. "Pour s’offrir une belle revanche après avoir perdu le match aller."

US Awans 67 - RBC Aubel B 61

Évolution du score: 10e: 13-17, 20e: 23-32 (10-15), 30e: 37-46 (14-14), 40e: 67-61 (30-15).

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 10, Correa 0, Horevoets 7, Grégoire 5, Blaise 2, Lejeune 1, Dejardin 18, Loop 0, Vauchel 7, Leduc 11.

Malgré une bonne entrée en matière de Vankerkhoven - qui finira par sortir pour cinq fautes - Aubel B n’a pu préserver son avantage acquis lors des deux premiers actes (23-32).

"Pas de rébellion quand on a été mené et pas d’envie", regrette le coach Gauthier Liégeois.