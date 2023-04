Edward Still (Eupen): "Pas facile de trouver les réponses à chaud... Mais on doit croire en un bon résultat à Bruges"

Soyons honnêtes, l’entraîneur eupenois Edward Still est apparu en conférence de presse profondément touché par ce scénario cauchemardesque.

"La déception est énorme et c’est plus que de la déception" avouait le T1 de l’AS. "On sait aussi qu’on n’a pas des profils comme Gano, Vossen, etc dans l’équipe. Donc sur ces coups francs de Zulte donnés avec toute la qualité de Vormer, l’idée était d’avoir une ligne le plus haut possible pour garder ces joueurs loin du rectangle. Mais pour que ce soit efficace comme ça l’a été par le passé, il faut que le timing et la discipline soient parfaits. Ce n’était pas le cas aujourd’hui. On a été punis trois fois sur trois coups francs et derrière il est extrêmement difficile de réagir."

Et d’évoquer, aussi, la gestion des nerfs, catastrophique du côté de l’Alliance. "La tension qu’il y avait autour de ce match a été mieux gérée par Zulte. On a senti la flagrante différence d’expérience entre les deux équipes. Ça nous a coûté cher."

Le hic, c’est que les cadres n’ont pas su amener la sérénité requise dans pareil match. Peeters s’est pris le chou avec Filin, Prevljak courait dans le vide, Charles-Cook ne recevait que peu de ballons…

"L’explication n’est pas là directement. Il faudra un jour ou deux pour trouver les mots, comprendre ce qui a pu se passer. Toutefois, on continue de ne dépendre que de nous si on fait un bon résultat à Bruges. On sait que c’est compliqué mais on sait aussi que c’est possible" concluait le coach qui avait choisi de reprendre Loïc Bessilé mais de le laisser sur le banc. "C’était un choix difficile. Il était de retour et prêt à jouer un peu si le scénario le permettait, mais pas un match complet." A priori, il n’aurait pas pu faire pire que la ligne arrière alignée samedi après-midi…