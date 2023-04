Dison en plante quatre contre Solières et ne finira pas en roue libre

Si la reprise de la tête d’Akdim semblait avoir lancé les Disonais, Solières ne s’est pas laissé abattre et a réussi à égaliser juste avant la demi-heure. Sur un coup-franc parfaitement botté par l’ex-gardien Maxime Crahay, Lokando trompe Rico-Garcia (1-1). "On pensait avoir fait le plus dur en marquant les premiers, mais on a perdu un peu le fil en étant un peu précipités sans profiter des espaces laissés par l’adversaire", pointe l’entraîneur disonais, Christophe Kinet.

Mais ses troupes ont rectifié le tir en seconde période. D’abord d’un but de la tête de Teruel puis par Leers à l’heure de jeu (3-1). Avec ce double coup sur la tête, Solières ne s’est pas relevé et a encore encaissé un quatrième but, de nouveau par Abdou Akdim auteur d’un joli doublé ce dimanche.

Dison, qui n’a plus rien à gagner cette saison, ne finira clairement pas en roue libre. "On voulait absolument réaliser un quatre points sur six après notre défaite à Jette, c’était l’objectif et on vient de le faire. Il nous reste quatre matches, on va tous les jouer avec beaucoup de sérieux. On va essayer de terminer au mieux pour tous ceux qui ont rendu d’énormes services au club, comme Guillaume Legros et Sergio Teruel qui arrêtent mais aussi Arnaud Godard qui s’en ira", rappelle Christophe Kinet.

Dison 4 – Solières 1

Arbitre: M. Braley.

Cartes jaunes: Mara, Kabeya, Mashaka, Bairamjam (T1 Solières).

Buts: Akdim (1-0, 12e) Lokando (1-1, 28e) Teruel (2-1, 51e) Leers (3-1, 63e) Akdim (4-1, 76e).

DISON: Rico-Garcia, Courail, Clerbois (81e Manchigov), Biondolillo, Manfredi, Mara, Teruel, Leers (72e Errahmouni), Demarteau, Akdim, Legros (86e Binot).

SOLIÈRES: Bairamjan, Bartholomé, Lokando, Espeel, Vancoppenolle, Hanrez, Crahay, Bacanamwo, Ndeon (78e Otte), Mashaka (66e Diallo), Kabeya.