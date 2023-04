BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Lodomez 0, Akinbodu 16, Roosen 17, Léonard 21, Wilkin G. 8, Pitz 0, Buscicchio 2, Delsemme 11.

Face à un adversaire réduit à sept joueurs, le BC Verviers – où finalement seul Pirard manquait – a bien démarré (19-23) à Loyers. "On savait en abordant cette rencontre qu’Andenne avait été battu", détaille Bruno Dagnely dont les gars auraient pu revenir, en cas d’issue positive, à une victoire d’une place qui leur éviterait la relégation. "Mais après le premier quart-temps, je n’ai plus vu grand-chose d’organisé dans mes rangs. Notre jeu était stéréotypé en attaque, friable en défense et il manquait clairement d’intensité. Pas que les gars n’en veulent pas, ils n’y arrivent tout simplement plus."

Les Verviétois restaient dans le coup à la pause (42-41) et mathématiquement dans le match à la demi-heure (67-62) mais payaient à nouveau leurs mauvaises stats offensives (4/19 à 3 pts, 28/74 à 2 pts et seulement 8 lancers francs obtenus). Cette 19e défaite actée, il reste deux sorties aux Verviétois avant d’en finir avec ce pénible championnat.

"On va au moins essayer de retrouver un peu de plaisir sur le terrain", conclut un T1 qui ne se fait plus d’illusion sur l’issue fatale qui attend les Verviétois.