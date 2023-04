Aubel égalise à la 94e, peut encore croire au tour final et condamne Ougrée

Ils pouvaient même s’estimer heureux de rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard. Car outre les occasions franches de Nuozzi, les visiteurs se voyaient annuler injustement un but à la demi-heure. "Il n’y a pas hors-jeu, reconnaît le coach des Verts. En première mi-temps, on a reçu une leçon de foot de la part de nos adversaires. Ils nous ont été largement au-dessus, c’est pourquoi j’ai décidé de faire trois changements directement après la pause pour dédoubler les flancs."

Les entrées au jeu de Pauporte, Roex et Cuypers permettaient aux Aubelois d’exercer un peu plus de pression sans toutefois se montrer dangereux. Jusqu’à cette tête de Cuypers repoussée par la latte à la 65e. Cinq minutes plus tard, ce sont les Rouge et Noir d’Ougrée qui manquaient le but du KO avec cette tentative de Da Silva, repoussée, elle aussi, par la transversale.

Alors qu’on se dirigeait vers la fin du match, Aubel obtenait un corner de dernière chance et, après un cafouillage, c’est Yassin Charef qui tentait une frappe puissante qui finissait la course au fond des filets après avoir été déviée au passage. "Je suis content du 1-1 car j’avais déjà dit que c’est équipe d’Ougrée était à prendre au sérieux. Ils n’ont été battus que deux fois lors des neuf derniers matchs."

Ce point quasi inespéré permet aux Verts de continuer à croire au tour final de P1 "à condition de faire carton plein lors des deux matchs qui restent", estime Niro. Ougrée, de son côté, est définitivement condamnée à la descente.

Aubel 1 – Ougrée 1

Arbitre: M. Lousberg.

Cartes jaunes: Masselin, Bousfia.

Buts: L. Bizzarri (0-1, 10e), Y. Charef (1-1, 94e).

AUBEL: Cloes, Y. Charef, Willem, A. Niro, Spits (46e Pauporte), Colling, Ernst (69e Kerff), Remacle, Van Hoof (46e Roex), Temsamani (46e Cuypers), Diallo.

OUGRÉE: Botterman, Da Silva (80e Fourneau), Scerra, Tellatin, Gillard (70e Masselin), El Ghoulbzouri, Bellrame (70e Mendy), Bousfia, Guilmi, Nuozzi (85e Ettitchi), Bizzari.