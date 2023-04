Évolution du score: 10e: 21-35, 20e: 41-60 (20-25), 30e : 63-73 (22-13), 40e : 93-96 (30-23).

RABC ENSIVAL: Walraff 10, Genet 14, Erkenne 18, Schoonbroodt 10, Leclerqs 0, Pitz T. 26, Pitz A. 6, Beaujean 5, Hanus 4.

RBC AUBEL: Grooteclaes 5, Gorlé 2, Liégeois G. 27, Gerarts 20, Perin 21, Bousmanne 6, Albert 0, Liégeois B. 3, Glaude 12.

À quelques secondes du terme, Schoonbroodt manquait une dernière tentative qui aurait pu pousser le troisième classé à disputer une prolongation.

"On n’a pas à rougir de notre prestation, la preuve que l’on a bien notre place dans cette division", estime le coach ensivalois, Antoine Massart. Ce fut pourtant le grand écart dans cette partie. Ensival a d’abord encaissé 60 points en première mi-temps autorisant notamment l’adversaire à rentrer dix tirs à trois points. Résultat, 19 unités de retard au repos.

"Quatre défenses essayées déjà et on était quand même à chaque fois battu sur les un contre un", ajoute le coach ensivalois. Avant une seconde mi-temps totalement en sens inverse. Les locaux rentraient 52 points à la défense aubeloise avec, à leur tour, dix bombes converties.

"Déjà en première mi-temps, notre défense n’était pas suffisamment efficace", pointe Claude Ernotte, le coach d’Aubel. "Mais notre prestation offensive masquait cette faiblesse. Quand Ensival s’est mis à allumer à distance, on a continué à regarder shooter..."

Hanus exclu

C’est avec trois absents que Ensival devait aborder ce derby, l’occasion pour le jeune Arthur Pitz (15 ans) de livrer ses premières minutes en R2 dès le second acte tant Ensival était à la ramasse au quart d’heure (28-45). Deux bombes de Tom Pitz, le grand frère, permettaient de réduire l’écart (19e: 41-53) mais Aubel ne traînait pas à repartir de l’avant (mi-tps: 41-60).

Les débats étaient plus hachés à la reprise et la réussite moins présente (25e: 49-65). Hanus était exclu pour deux antisportives, soit une rotation de moins encore côté ensivalois. Mais ces derniers s’accrochaient (28e: 55-66). Erkenne convertissait à son tour trois bombes consécutives pour remettre les deux équipes à égalité (34e: 79-79) et enfilait une quatrième perle qui mettait Ensival aux commandes (82-79) avant un final haletant.