Stavelot champion à Recht? "Je veux rendre ce que le club m’a donné", dit Nathan Faes

De retour après un arrêt pour blessures, Nathan Faes veut aider son club à atteindre le titre. "À vrai dire, je ne sais pas si je serai repris", avance-t-il. "Je ne me suis pas entraîné cette semaine, car j’étais en déplacement pour le boulot à Paris (NDLR: son coach Julien Godard nous a confirmé qu’il serait repris). "

Comment Nathan Faes vit-il cette possibilité de titre, alors que ce dernier n’était plus footballeur il y a trois semaines ? "C’est un sentiment bizarre. Je suis heureux de pouvoir participer à cela, mais ça me fait bizarre quand même. J’avoue que j’arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. J’ai bénéficié de circonstances favorables pour revenir. Je n’ai pas vécu les moments difficiles du groupe dans cette saison. J’ai un peu l’impression de prendre la place de quelqu’un d’autre", admet-il.

Pour rappel, Nathan Faes s’était déchiré les ligaments croisés du genou en 2021. En 2022, il a fallu réopérer ce même genou. Il décide alors d’arrêter de jouer tout en continuant à assister aux rencontres jusqu’à ce que… " Stavelot devait jouer le week-end du Lætare. Il n’y a pas eu moyen de décaler la rencontre. J’ai alors été appelé par le club pour aller jouer. Après cela, le coach a continué à m’appeler. J’ai inscrit un but contre La Calamine B, et tant que le coach aura besoin de moi je viendrai."

Pour ce dimanche, les Rouge et Bleu auront la tâche très compliquée en déplacement à Recht. "Ils ne voudront pas que l’on fête le titre chez eux. Il nous manque deux points. On doit gagner dimanche, car après le doute va s’installer et on pourrait perdre tout. J’ai envie d’être champion avec Stavelot. Le club le mérite et je veux rendre ce qu’il m’a donné pendant dix ans." Avant de continuer l’aventure en P1 ? "Non, j’arrête après cette saison. Je serais toujours affilié et à disposition si besoin, mais je ne saurais plus être régulier aux entraînements", conclut-il.

Recht – Stavelot (Dimanche 15 h)

Arbitre: M. Gastaldello.

Absents à Recht: Schumacher et Magney sont suspendus. Finck est blessé.

Absents à Stavelot: Nemen et Mallet sont blessés, Brissinck est incertain.