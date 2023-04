Humilié par Zulte-Waregem, Eupen aura besoin d’un miracle à Bruges pour rester en D1A

Pourquoi miser sur une potentielle position de hors-jeu de l’adversaire quand on est incapable de défendre correctement ? Qui plus est avec un tel enjeu ? À trois reprises, Eupen a laissé filer les offensifs adverses avec un laxisme coupable…

Pour rappel, ce duel entre Eupen et Zulte-Waregem aurait pu offrir le maintien à Eupen en ce 15 avril 2023. Il fallait espérer l’emporter, ou signer un partage et attendre le résultat d’Ostende face à OH Louvain.

Rien de tout ça: pour le 100e match en noir et blanc de Stef Peeters, Eupen a été humilié par son adversaire du jour, qui reste plus que jamais sa bête noire. Et si le but de Prevljak, en deux temps et sur un joli service du combatif N’Dri a fait renaître une petite lueur d’espoir au sein d’un kop eupenois bien garni (1-4, 46e), ça n’aura guère duré.

Pire: Vossen signait le 1-5 finalement annulé via le VAR (60e). Vormer (79e) se chargeait de le planter, lui, dans les règles de l’art (1-5e, 79e) et sur un contre.

En attendant le résultat d’Ostende-OHL ce samedi soir, Eupen sait déjà qu’il lui faudra un miracle pour rester en D1A.

Avec 28 points et sa 15e place, Eupen se déplacera à Bruges dimanche prochain (18h30) alors que Zulte-Waregem (27 points désormais) recevra un Cercle de Bruges qui n’aura, peut-être, plus rien à espérer de cette phase classique.

Un miracle: c’est bien ça dont Eupen aura besoin. Regrettable pour les Germanophones, qui avaient tout en mains et quatre points d’avance sur Zulte-Waregem avant l’incompréhensible gifle reçue ce samedi…

Le match: Eupen – Zulte-Waregem (1-5)

Assistance: 4860

Arbitre: M. Vergoote

Cartes rouges:/

Cartes jaunes: Filin, Prevljak.

Buts: Fila (0-1, 5e), Gano (0-2, 30e ; 0-3, 40e, 0-4, 45e+2), Prevljak (1-4, 46e), Vormer (1-5, 79e)

EUPEN: Moser, Van Genechten (46e Gassama), Paeshuyse, Filin, Davidson, Lambert, Charles-Cook (73e Davo), Peeters, Magnée, N’Dri, Prevljak.

ZULTE-WAREGEM: Bostyn, Fila (90e Harinck), Willen, Derijck, Miroshi, Ndour (90e Braem), Vormer (87e Tambedou), Vossen (84e Brüls), Sissako (90e Rommens), Fadera, Gano