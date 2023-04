Faux pas interdit pour Bullange face à Spa B car Oudler pourrait en profiter... pour être champion!

Malgré cette interdiction de faux pas, Raphaël Lognoul le coach de Bullange B, se dit serein: "Nous n’avons pas la pression mais hors de question pour autant de négliger cette rencontre face à Spa B. Nous nous déplacerons pour remporter les trois points, un autre scénario pourrait être catastrophique. Quand on est plusieurs prétendants au titre à trois matchs de la fin, il n’y a plus de petits matchs."

En face, Spa B se servira de cette rencontre pour aguerrir ses plus jeunes recrues. "Il est clair que nous préparons la saison prochaine et ce match va nous faire grandir. Mon équipe est jeune et pouvoir affronter une formation du Top 3 va donner au groupe une expérience supplémentaire", explique Olivier Gillis le T1 spadois.

Spa B – Bullange (Dimanche, 15 h)

Arbitre: M.Melotte.

Absent à Spa B: Personne.

Absents à Bullange: Gilles Lemaire et Robin Lenz (suspendus).