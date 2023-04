Face à un adversaire qui ne compte qu’une victoire de plus (13) en TDM2, Pepinster pourrait réaliser une bonne opération au niveau du général en cas de succès. "Nos neuf joueurs titulaires seront au poste, seul le jeune Thomas Beaujean est toujours blessé et donc sur la touche à cause de côtes froissées", précise le coach pepin, Pascal Horrion.

BBC Loyers - BC Verviers Samedi, 20h45

En Régionale 1, le BC Verviers livre sans doute ses dernières prestations à ce niveau. Une défaite verviétoise à Loyers (6e) et un succès d’Andenne (à Belleflamme) sonneraient le glas des derniers espoirs de maintien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les troupes de Bruno Dagnely ne se déplaceront pas dans les meilleures conditions. "Il y a trois incertitudes dans le noyau", explique le T1 du BC Verviers. "Mayron Wilkin qui souffre d’une entorse à la cheville, Gilles Wilkin qui a reçu un coup au tendon d’Achille et Olivier Léonard cheville bloquée."