Ster-Francorchamps pourrait sortir du top 6: "Ce serait vraiment râlant", prévient Vincent Heins

Sixièmes avec 41 points, les Rouge et Blanc ont encore toutes les cartes entre leurs mains. Cette sixième place sera qualificative pour le tour final, sauf si le FC Eupen venait à gagner la troisième tranche (les Eupenois sont deuxièmes à un point de Malmundaria). Fize (avec 39 points) rêve secrètement de sortir les Sterlains du top 6. "Ce serait vraiment râlant de sortir du top 6, alors que nous y sommes depuis le début du championnat", avoue Vincent Heins.

Fize, que l’on annonçait candidat au tour final avant le championnat, a connu un parcours en dent de scie. "Ils ont changé d’entraîneur, et ils reviennent bien. Nous n’allons pas avoir la tâche aisée face à cette équipe assez complète. Nous ne sommes pas assez réguliers et nous avons raté plusieurs fois l’occasion de nous mettre à l’abri dans ce top 6. Nous avons connu trop de hauts et de bas."

À ce manque de constance, il faut ajouter des erreurs d’arbitrage, comme lors du match aller à Fize (défaite 2-1). "On a vraiment une revanche à prendre. On menait 0-1 et on est battu 2-1 dans les quatre dernières minutes. L’égalisation avait été entachée d’une main que seul l’arbitre n’avait pas vue. Ce dernier nous a d’ailleurs arbitrés contre Hombourg et s’est excusé, car il avait revu les images. Ces trois points nous auraient fait du bien", conclut Vincent Heins.

Ster-Francorchamps – Fize (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Dridelli.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Vronen, Lambrechts, Restiglian, Hermant, Delhez, Raskin, Dardenne, Thelen, Gilis, Joao, Scheffer, Calisgan, Boreio, Crisigiovanni, Domken.

Absent: Seul Wangermez est suspendu.