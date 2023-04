Si le déplacement de ce dimanche à Faimes (avant-dernier du classement et déjà relégué en P2) pourrait ressembler à une formalité, l’entraîneur des Dragons préfère tempérer. "Sur papier, cette rencontre est en effet abordable mais je reste sur mes gardes et personnellement, je me méfie de cette équipe de Faimes", prévient Selatine Deniz. "Il ne faut pas croire que ça ira tout seul car souvent, une équipe de foot est bien plus forte quand elle joue totalement libérée. Nos adversaires sont déjà condamnés à la P2 et il est impossible de prévoir comment ils aborderont ce match, alors méfiance."

En cette fin de saison, l’ambition des Malmédiens sera de conserver cette belle 3e place, juste derrière les deux cadors de la série que sont Elsaute et Wanze/Bas-Oha. Une troisième position qui leur permettrait de jouer leur premier match du tour final à domicile. "Mais attention, si nous voulons terminer sur le podium, il sera nécessaire d’aligner une 3e victoire consécutive ce dimanche, chose qu’on a très difficile de faire cette saison. Notre objectif de base était de faire aussi bien que l’année dernière, et pour l’instant, on fait même un peu mieux. Il nous reste trois matches pour confirmer, et préparer ce tour final de la meilleure des manières", conclut "Sela".

Faimes – Malmundaria (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Mouton.

MALMUNDARIA: Hagemann, Bucak, Cassoth, Custinne, Denis, Dupont, Geelen, Q. Jacob, R. Jacob, R. Krings, Nijhof, Mathieu, Simon, Vicqueray. Un élément de P4 complétera le noyau.

Absents à Malmundaria: Samray (suspendu), Dethier (en week-end), Errens, Crosset, Le Bohec, Mathonet et Kivrak (blessés).