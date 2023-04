Saison terminée pour Van Wissen (Welkenraedt)

Henri-Chapelle pourrait aussi faire le break avec la fin de tableau en cas de succès à domicile (samedi, 18h30) face à Sainte-Walburge Liège C qu’il vient tout juste d’aller battre dans ses bases. "Seul Laboureur fera l’impasse pour soigner un genou douloureux", précise le coach Fred Ledain. Sortie difficile aussi en prévision pour Welkenraedt qui reçoit Esneux St-Louis C (samedi, 17h). "On ne sera que six… dont cinq pivots pour affronter une jeune équipe qui apprécie beaucoup courir", pointe Fabrice Leemans joueur/coach à Welkenraedt. "Finalement, Van Wissen ne prendra pas le risque de rejouer cette saison."