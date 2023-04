Pas de play-off organisés en P1, le Casino Spa voulait y participer

Comme on pouvait le craindre depuis plusieurs semaines, il n’y aura pas de play-off au terme de la phase classique du championnat de P1 messieurs. La date ultime des inscriptions était fixée à ce vendredi 20 heures. Et seuls le Casino Spa, Bellaire et Ste-Walburge ont rentré une candidature dans les délais, là où il fallait quatre équipes pour organiser un second tour à cette compétition. Le Casino Spa qui souhaitait y participer devra donc à présent tout faire pour tenter de revenir sur Waremme B - qui n’est qu’à une victoire - pour s’emparer de la première place et s’assurer d’une montée. Ou espérer que la province de Liège se voit attribuer un second montant...