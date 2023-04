"Les deux week-ends qui arrivent vont être déterminants", assure Alexandre Digregorio (La Calamine)

Depuis la défaite face à Ciney (0-1) il y a quinze jours, les Calaminois ont travaillé sereinement mais sérieusement. "On a senti cette semaine qu’il y avait plus d’intensité à l’entraînement à l’approche du match", enchaîne Digregorio. "Nous avons tous envie de bien finir la saison. Les deux week-ends qui arrivent vont être déterminants, avec des affrontements entre adversaires directs au classement général. Quand on est compétiteur, c’est toujours plus agréable de terminer une saison avec un enjeu réel. Je pense que nous avons tout en mains pour bien finir. Il faudra que nous nous montrions efficaces, à commencer par ce samedi soir, pour ne pas nous retrouver confrontés aux mêmes problèmes qu’au match aller, où nous nous étions faits avoir par Huy sur des contres", conclut le T1 des Germanophones.

RFC Huy – La Calamine (Samedi, 20h)

Arbitre: M. El Aayachi

La Calamine: Joiris, Volont, Hungs, Meessen, Roex, Smits, Aritz, Krhlanko, Cornet, Hubert, Legenvre, Benanne, Lufuankenda, Belle, Mauclet

Absents: Bultot, Cviko (choix), Gerrekens (genou), Hamoir (Erasmus), Seewald, Van Melsen (suspendus), Kamalandua, Lazzari (P2), Remacle (T2)