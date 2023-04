Les dames de Herve-Battice C championnes mais privées de montée !

En s’imposant (81-51) ce jeudi en match d’alignement face à Belleflamme B, la P2 de Herve-Battice C a officialisé son titre avec un bilan actuel de 19 victoires pour une seule défaite. Mais le club herbager comptant déjà une formation féminine au sein de l’élite provinciale, l’équipe drivée par Christophe Hauglustaine – par ailleurs assistant-coach de la R1 dames – ne pourra pas monter en P1. Une opportunité qui reviendra au second classé, une place que se disputent actuellement Henri-Chapelle et Belleflamme B.