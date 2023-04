Florian Gendebien bientôt de retour avec le FC Liège

Dans la course à la montée (et au titre), les Sang et Marine n’ont plus le temps d’attendre. Mais Florian Gendebien espère retrouver une place dans ce groupe et contribuer à la fête, comme il a pu le faire en début de saison. "J’ai réalisé une bonne préparation et j’ai pu me montrer durant la première partie de championnat. Maintenant, nous n’avons plus beaucoup de temps et, par expérience, je sais qu’il ne faut pas forcer."

Toujours est-il que c’est sur les derniers matchs que le milieu de terrain de 25 ans va devoir se montrer s’il espère être conservé la saison prochaine, en Challenger Pro League. "Je suis en fin de contrat. Tout le monde connaît mes qualités mais je me tracasse de mon retour avant tout. Je ne serai pas à mon meilleur niveau du jour au lendemain mais à moi de saisir ma chance lorsque le staff et le groupe auront besoin de mes services. Nous n’avons qu’un seul but actuellement, le reste viendra plus tard."

Dessel – RFC Liège (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Van Laere.

FC LIÈGE: Debaty, Lejoly, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, Bustin, D’Ostilio, Massart, Arslan, Besson, Merlen, Reuten, Mouhli, Prudhomme, Mouchamps, Bruggeman, Loemba, Mputu, Cavelier, Panepinto, Perbet.

Absents: D’Ostilio devrait être de retour. Encore un peu tôt pour Gendebien.