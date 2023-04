Eupen - Zulte-Waregem: le dernier match de Smail Prevljak au Kehrweg? Voici ce que l'attaquant bosnien répond

"Mon futur ? Je suis focalisé à 100% sur le match de demain. Et je ne voudrais pas parler de la saison prochaine. C’est ce samedi qu’il faut gagner. Je ne voudrais pas voir mon club (sic) jouer en 2e division la saison prochaine !"

Il se dit toutefois que cette "finale" face à Zulte, ce samedi, pourrait bien être la dernière prestation de Prevljak au Kehrweg. Du moins, en tant que joueur eupenois.

"On sait que ce match ne sera pas facile. On sait ce qui nous attend et on veut gagner cette finale !" assure l’attaquant qui a secoué le filet à cinq reprises cette saison en Pro League. "On sait qu’il y a une pression. Mais elle est positive. Je n’ai jamais vraiment connu ce genre de match mais j’ai l’expérience de ma carrière et je dois m’en servir pour aider le groupe et les plus jeunes."

Sur le banc durant l’hiver, Prevljak a su récupérer une place de titulaire. "Tous les joueurs ont de moins bons moments et Smail a su réagir de belle manière" salue Still au sujet de son offensif. L’intéressé, lui, estime que son coach a simplement voulu "plus de verticalité et de vitesse (NDLR: en jouant avec les N’Dri et autre Gassama devant) et qu’il a fallu s’adapter." Ce que Smail a su faire, si l’on en croit son entraîneur.