Eupen - Zulte-Waregem: la 9e saison en D1A des Pandas actée dès ce samedi?

À l’inverse, si l’AS est battu face à une formation qui, rappelons-le, ne lui réussit pas, il faudra attendre la semaine prochaine et le périlleux déplacement au Club de Bruges pour (sa)voir si l’Alliance bascule ou pas à l’étage inférieur.

Autre scénario: si Eupen et Zulte-Waregem (coup d’envoi: 16h) signent un partage, il faudra attendre le résultat du match d’Ostende face à OH Louvain (18h15 ce samedi). Si les Côtiers sont battus ou signent un match nul, alors l’éventuel point pris par les Eupenois serait, là aussi, suffisant.

"De la nervosité positive…"

De son côté, l’entraîneur de l’équipe germanophone Edward Still compte beaucoup sur l’expérience de ses cadres pour guider les plus jeunes en ce match pas comme les autres. "On sent qu’il y a un peu de nervosité, mais elle est positive. On discute beaucoup avec le groupe" explique le mentor de l’AS, qui assure que son groupe "ne va rien calculer…" Et d’ajouter: "On sait juste qu’on veut et qu’on doit l’emporter. On ne regarde pas les autres matches." Reste qu’en cas de partage face à Zulte, il y a tout de même fort à croire que les Pandas jettent un œil sur le match suivant. Le T1 d’Eupen a également évoqué "la priorité du moment présent" lorsqu’il a été interrogé sur son avenir, lui qui a signé pour une mission sauvetage jusqu’en fin de saison dans un premier temps. "À 32 ans, ma petite expérience me fait dire de me concentrer sur aujourd’hui et rien de plus."

Nul doute qu’en cas de succès ce samedi face aux Vormer, Vossen, Gano et autre Brüls, plusieurs dossiers seront rapidement mis sur la table, dont celui de l’entraîneur et de son futur.

Eupen – Zulte-Waregem (Samedi, 16h)

Arbitre: M. Vergoote.

EUPEN: Moser, Van Genechten, Bessilé, Paeshuyse, Filin, Davidson, Charles-Cook, Peeters, Magnée, N’Dri, Prevljak. Nurudeen, Roufosse, Baiye, Gassama, Davo, Lambert, Christie-Davies, Diakité.

À noter: Magnée est de retour de suspension, Bessilé est prêt. À l’inverse, Gorenc, Déom, Bitumazala et Alloh demeurent convalescents.