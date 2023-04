Elsaute champion dimanche grâce au FC Eupen ? "Je ne veux rien savoir", assure Boris Dome

"Un peu plus nerveux à cette heure-là"

Fidèle à ses principes, le coach elsautois s’est avant tout concentré sur son équipe. "Je ne serai pas au FC Eupen ce samedi soir. Je ne veux rien savoir. Si on gagne deux matches, on sera champions. Je ne spécule pas sur le reste et me suis donc concentré sur le match contre Geer (NDLR: Elsaute l’avait emporté 1-3 à l’aller) ."

Quelques membres du groupe elsautois devraient par contre bien être présents à Eupen. Les téléphones risquent donc de chauffer, surtout en cas de résultat favorable, vers 21h15. "Je serai à un souper et je risque d’être un peu plus nerveux à cette heure-là", concède tout de même Boris Dome. Si le FC Eupen accroche Wanze, donc, Elsaute pourraît être champion dimanche. Resterait à disposer d’une équipe de Geer capable du meilleur comme du pire, et surtout toujours en mesure de se qualifier pour le tour final. Pas une mince affaire, donc. "Geer est un peu moins bien en 2023, mais cela reste une très bonne équipe en déplacement, estime le T1 étoilé, qui pourrait déjà fêter un troisième titre en tant qu’entraîneur ce dimanche. Elle propose du jeu mais a parfois quelques moments d’absence, c’est vrai. Nous devrons mettre les ingrédients pour aller chercher quelque chose. Des joueurs comme Vicent Vigil Bajo ou Amaury Docquier sont redoutables, mais il n’y a pas qu’eux."

"J’ai freiné des deux pieds"

Et les joueurs elsautois, dans tout ça ? "Quand j’entendais parler d’un éventuel titre dès dimanche, j’ai à chaque fois freiné des deux pieds. Je le répète, j’ai orienté tout mon discours sur ce match de Geer. Car quoi qu’il se passe samedi soir, nous devons tout faire pour gagner dimanche. Je ne sais pas si quelque chose est en préparation au club, au cas où… J’ai en tout cas demandé à mes joueurs de ne pas se déconcentrer avec ça."

Elsaute – Geer (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Picard

ELSAUTE: François, D’Affnay, B. Deville, G. Deville, Tossings, Williot, Ameur, Dohogne, Corman, Diané, Roggemans, Dirix ?, Maréchal, Campo, Counet.

Absents: Piette (suspendu). Dirix est incertain.