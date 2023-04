Battus à Seraing B, puis à Jette, les troupes de Christophe Kinet n’ont plus gagné depuis le 19 mars dernier, contre Ganshoren (1-0). Si Dison ne joue pas le titre et que le maintien est déjà acquis, une douzième victoire en championnat cette saison lui ferait plutôt le plus grand bien. Et si l’ambition du Top 5 semble à présent compliquée, c’est surtout offensivement que Dison espère se rassurer. Avec seulement deux buts inscrits au total des quatre derniers matches, les hommes de Christophe Kinet peinent à trouver la faille.

Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui manquent sur le terrain… "Je suis très content de revenir jouer chez nous, car cela fait trois semaines qu’on évolue à l’extérieur", commente Christophe Kinet, qui sera évidemment attentif à la prestation des siens, même sans objectif précis. "Je ne veux pas voir de relâchement, j’ai envie de bien finir pour diverses raisons. Si on peut encore gratter quelques places via des victoires, on ne va pas s’en priver et il reste encore quelques belles affiches", commente le coach.

De son côté, après deux bons matchs nuls encourageants, Solières veut continuer sur cette lancée et pourquoi pas aller chercher une victoire au Val Fassotte. Et effacer la défaite de l’aller, où Dison s’était imposé (0-1) dans les derniers instants grâce à un but de Guillaume Legros pour offrir le premier succès des Disonais à l’extérieur.

Dison – Solières (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Braley.

DISON: Rico-Garcia, Leers, Biondolillo, Clerbois, Manfredi, Demarteau, Mara, Courail, Manchigov, Akdim, Legros, Errahmouni, Binot, Palm, Teruel.

Absents: Meunier (malade), Schillings, Castela, Godard (blessés), La Delfa, Salihi.