Les deux équipes s’aligneront avec le même objectif de victoire mais avec des finalités très différentes… Les Ensivalois doivent assurer leur maintien, les Aubelois leur troisième place en vue d’une participation aux play-off. L’occasion d’une interview croisée entre les deux coaches respectifs, Antoine Massart et Claude Ernotte.

Votre adversaire du week-end parviendra-t-il à ses fins au terme de la saison ?

AM: Aubel est une excellente équipe et il est certain que les Herbagers termineront troisièmes. Je pense qu’ils peuvent faire mal en play-off.

CE: Ensival mérite clairement de se maintenir en R2 après un bon second tour et une saison lors de laquelle il n’a pas été épargné par différents événements…

Quel est le plus gros atout de votre adversaire ?

AM: Aubel est une équipe expérimentée, physique et complète à chaque poste avec des plusieurs scoreurs et des joueurs intelligents.

CE: Ensival, c’est un groupe qui se connaît bien pour travailler depuis longtemps ensemble. La jeunesse apporte beaucoup de fraîcheur mais peut-être également un petit manque d’expérience.

Quelle est votre meilleure arme pour remporter ce derby ?

AM: Sans doute de jouer sans complexe. On sera malheureusement fortement diminué puisque c’est l’hécatombe dans nos rangs avec les blessures de Martin et Victor Horris, de Sanzone, Schoonbroodt et Beaujean. Genet jouera malgré une tendinite.

CE: Notre collectif qui doit surtout s’exprimer au travers d’une défense intransigeante.

Que retenir de votre première confrontation ?

AM: Qu’il faudra pouvoir gérer nos émotions, ce que nous n’étions pas parvenus à faire à l’aller. Nous avions livré 25 excellentes minutes puis nous nous sommes fait pipi dessus…

CE: Qu’il faudra être concentré dès la première minute. Nous avions très mal démarré au match aller pour aborder le dernier acte avec 17 points de retard avant de finir fort pour l’emporter.