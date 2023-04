Aubel a trois matchs "pour aller chercher le Graal", le tour final

L’objectif des 40 points atteint, les Aubelois se sont fixés un nouveau but pour clôturer le championnat en beauté. "Nous devons viser un 7/9, dit d’emblée Tony Niro. La belle victoire obtenue à Bas-Oha nous a permis de rattraper les points perdus de façon imméritée contre Ster-Francorchamps. Elle doit nous mettre en confiance pour aller chercher cette place au tour final qu’on n’aurait jamais pu imaginer avec notre début de saison laborieux. C’est magnifique ce qu’on a réalisé mais on doit avoir la motivation et la détermination pour aller chercher le Graal."