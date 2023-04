En effet, l’habitant de Welkenraedt et actuel entraîneur de la P2 Dames, vient de fêter le titre avec son équipe féminine, le samedi 1er avril. Après 19 victoires en autant de rencontres (ne concédant que trois petits sets au total), ses ouailles ont laissé éclater leur joie lors de leur victoire face au VABC Verviers (équipe dont Grégory est également le coach). "En début de saison, les filles de Verviers m’ont demandé de coacher leur équipe car elles n’avaient pas d’entraîneur. J’ai accepté la mission tout en sachant qu’on serait dans la même série et que je donnerai la priorité à Baelen. Et puis le hasard du calendrier a fait qu’on a joué le match du titre, chez nous contre Verviers, avec beaucoup de supporters de part et d’autre, c’était une belle fête", raconte le coach des deux formations.

Une place "juste derrière le podium" comme objectif

Pour le mentor baelenois, la recette de ce succès réside en ce groupe qu’il a formé dès le début de saison, avec des filles du club et quelques renforts qui reprenaient le volley après leur repos de maternité. "J’ai convaincu plusieurs filles qui avaient évolué en Nationale 3 de reprendre le volley et de se joindre à nous. Elles ont été un moteur pour l’équipe et mes joueuses de P2 se sont mises au diapason. La mayonnaise a pris tout de suite et l’ambiance qui règne au sein du groupe est géniale", se réjouit l’entraîneur.

Le 29 avril se jouera le tour final de P2 à Remouchamps, pour déterminer qui seront les championnes provinciales avec les vainqueurs de l’autre série de P2. "Si on le remporte, ce sera du bonus, mais ce n’est pas une obsession", dit-il. La saison prochaine en P1, l’objectif sera différent de celui-ci, comme le précise le coach Vancauwenberghe qui restera à la barre, mais qui s’occupera également de l’équipe P4 Dames, pour former les plus jeunes. "Je pense qu’avec le niveau qu’on affiche, on devrait pouvoir prétendre à une place juste derrière le podium, et passer une saison tranquille. Ce qu’il y aura d’intéressant, ce sera le derby avec St-Joseph Welkenraedt, qui donnera lieu à deux rencontres retrouvailles pour certaines de nos joueuses qui ont grandi dans ce club."